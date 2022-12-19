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Puglia: urbanistica e sanità fra i provvedimenti della giunta regionale Oggi la seduta

19 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Enti locali: approvato dalla Giunta lo schema di “Regolamento della Scuola regionale di Polizia locale”, che ora passa alla competente commissione consiliare per la successiva approvazione. Approvazione anche per il Regolamento per la “Disciplina dell’Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale”.

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Urbanistica: approvata dalla Giunta l’autorizzazione paesaggistica per la costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto da ll’impianto depurativo di Brindisi (BR)  da Acquedotto Pugliese SpA .

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Urbanistica: approvata delega all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai comuni di Modugno (Ba) e Ginosa (Ta).

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Urbanistica:  approvato il parere favorevole di compatibilità paesaggistica per il Piano di Intervento di Recupero Territoriale della fascia costiera (PIRT) adottato dal Comune di Lizzano (Ta)

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Privacy: adozione da parte della Giunta della procedura per la gestione degli eventi di violazione dei dati personali nell’ambito del GDPR (data breach).

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Urbanistica: autorizzazione paesaggistica per interventi di sistemazione idraulica nel comune di Maruggio (Ta). Approvate altre autorizzazioni paesaggistiche per i comuni di Castellaneta (Ta) e per la tangenziale di San Severo (Fg).

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Sanità: approvato uno schema di Regolamento sulla definizione dei requisiti strutturale, tecnologici ed organizzativi delle cure domiciliari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale”.

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Welfare: approvata proposta d programmazione regionale degli interventi regionali sull’autismo.


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