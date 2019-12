Politici (arreststo Nicola Putrelli, ex senatore; divieto di dimora per Nicola Adamo) e avvocati, commercialisti, funzionari dello Stato ritenuti infedeli e massoni fra i coinvolti. Ci sono 334 arrest nell’operaz anti ‘ndrangheta disposta dalla procura di Catanzaro e operata dai carabinieri del Ros e el comando provinciale di Vibo Valentia. Reati contestati a vario titolo: associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose. Complessivamente 416 gli indagati. Operazione in corso dalla notte in Calabria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Alcuni sono stati arrestati in Germania, Svizzera e Bulgaria. Sequestri di beni per svariati milioni di euro.