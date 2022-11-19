Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

La città di Brindisi si appresta a rivivere il “TUFFO DI CAPODANNO”, l’iniziativa senza scopo di lucro e da sempre legata alla solidarietà che da oltre dieci anni rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina. Dopo l’annullamento dell’edizione 2021 causa Covid-19 e la simbolica cerimonia che ha accompagnato il primo giorno dell’anno 2022, ridimensionato sempre a causa della pandemia per effetto del Decreto Legge Festività, lo staff è ripartito con slancio e tanta voglia di fare per celebrare al meglio il Capodanno 2023.

Il gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con il patrocinio del Comune di Brindisi, riprende il timone della goliardata tutto cuore che riparte dopo l’ennesima edizione record d’iscrizioni del Capodanno 2022 che con 258 tuffatori ha stracciato tutti i precedenti primati. Non solo, l’Amministrazione Comunale ha voluto assegnare all’appuntamento del primo giorno dell’anno brindisino il nuovo brand ‘SEA Brindisi’, l’importante identità grafica per il turismo del Capoluogo Adriatico conferita per la promozione dei principali eventi ed in particolare per quelli che rappresentano l’indissolubile legame della città con il mare.

La macchina organizzativa riprenderà ufficialmente giovedì 1 dicembre 2022 con l’avvio delle iscrizioni per la XIII Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO”, grazie all’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi e la collaborazione di “PuliAmo il Mare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi. Sarà nuovamente il punto Decathlon di Brindisi ad ospitare le adesioni per l’edizione 2023: in uno stand allestito per l’occasione, fino al 31 dicembre 2022 tutti gli appassionati dei bagni fuori stagione, i simpatizzanti dell’iniziativa, i neofiti e i curiosi potranno ricevere informazioni tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e, volendo, potranno partecipare alla consueta raccolta fondi anche con una semplice offerta.



A coloro che invece aderiranno all’iniziativa, come ogni anno, in cambio di una piccola donazione gli organizzatori consegneranno la maglia della tredicesima edizione e il biglietto della lotteria per l’assegnazione di simpatici premi e gadget offerti da negozianti e artigiani di Brindisi. Sarà tuttavia possibile iscriversi fino alle ore 10 del 1° gennaio 2023 direttamente alla “Conca”. Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare i numeri 393/58.21.619 – 329/80.59.256.

L’iniziativa prosegue quindi il suo legame con la solidarietà e anche in questa occasione ha individuato un beneficiario. La raccolta fondi della edizione 2023 sarà destinata al sostegno del progetto di vita dei ragazzi con disabilità ospiti della comunità “Eridano Dopo Di Noi“ gestito dalla Cooperativa Sociale “Eridano“ di Brindisi.

Resta ben saldo, ormai da 7 anni, anche il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME“.

Il “TUFFO DI CAPODANNO” ha permesso alla città di Brindisi di essere collocata di diritto nell’elenco delle città mondiali che festeggiano in maniera eccentrica il primo giorno dell’anno nuovo, una tra le poche a prevedere in ogni edizione la raccolta di fondi da devolvere totalmente ad un progetto sociale. Ogni anno adulti, over, ma anche giovanissimi regolarmente autorizzati dai genitori, si danno appuntamento per accogliere il nuovo anno con il primo tuffo in mare. Una maniera alternativa di festeggiare il capodanno, aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e spettacolo unico ed imperdibile per quanti vi assistono come spettatori . E per chi non potrà raggiungere l’allegra compagnia, potrà seguirla in Diretta Tv sull’emittente televisiva Antenna Sud, media partner dell’evento per il quinto anno consecutivo.

La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 10:30 del 1° gennaio 2023 con la presentazione curata dal giornalista brindisino Nico Lorusso. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque, il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti vogliono provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno. Al termine un “Brindisi” collettivo come augurio per tutti.