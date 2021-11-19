Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:

È Nek il primo grande protagonista del “My Live” di Radio Norba, in onda da oggi, ogni venerdì, alle ore 21, in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Nek quest’anno festeggia ben 30 anni di carriera. Tanti ne sono trascorsi dal suo debutto da solista al Festival di Castrocaro, dove arrivò in finale con “Io ti vorrei”. Due anni dopo arrivò il suo primo Sanremo, nelle Nuove Proposte, e nel ’97 il debutto tra i big con “Laura non c’è”, brano che ha ottenuto un successo internazionale. Ma i suoi successi, che certamente saranno contemplati nella scaletta di domani, davvero non si contano: da “Se una regola c’è” ad “Almeno stavolta”, da “Lascia che io sia” a “Mi farò trovare pronto”, da “Se io non avessi te” a Fatti avanti amore”, fino agli ultimi singoli, “Perdonare”, “Ssshh!!!”, “Un’estate normale”. Gli ultimi album, “Il mio gioco preferito”, parte prima e parte seconda, sono usciti tra il 2019 e il 2020. Quest’anno, dopo la pausa forzata a causa Covid, è tornato con un tour, terminato a settembre, ed ora è impegnato nella scrittura e in nuovi progetti. Al “My Live” di Radio Norba canterà dal vivo accompagnato da chitarre e contrabbasso e si racconterà: il desiderio di condurre uno show televisivo, l’esperienza da coach nei talent, l’aspirazione di scrivere una colonna sonora per il cinema e, non ultimo, anche momenti di vita privata; gli spunti non mancheranno con un grande artista, amatissimo dal pubblico.

Quello con Nek è il primo appuntamento con My Live di Radio Norba presso il “The Heart” di Conversano che ospiterà per 20 settimane i più importanti interpreti della musica italiana, protagonisti di altrettante esclusive monografie. Un programma condotto da Alan Palmieri, che vedrà la partecipazione attiva del pubblico, che potrà partecipare dal vivo aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico sarà parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni.

Di grande livello anche la squadra tecnica a supporto del nuovo format, scritto con la collaborazione di Marco Pantaleo, e realizzato con la regia di Luigi Antonini, la fotografia di Massimo Pascucci, le scenografie di Gigi Maresca, la direzione tecnica di Dino D’Alessandro, il casting di Pasquale Sabatelli e la direzione di produzione di Carlo Gallo.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 1° semestre 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-ottobre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart”, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).