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Regione Puglia a sostegno della Calabria per l’effettuazione dei tamponi Comunicazione

19 Novembre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Regione Puglia sta supportando la Regione Calabria nell’effettuare i tamponi molecolari. Sono stati inviati 5.000 kit di tamponi e la Regione Calabria ha anche chiesto che una volta effettuati, questi fossero processati nei laboratori pugliesi.

I tecnici e i macchinari del laboratorio analisi del Policlinico di Bari stanno procedendo alle analisi dei tamponi provenienti dalla Calabria, fornendo anche i necessari referti. L’operazione è stata coordinata dalla Protezione civile della Regione Puglia in collaborazione con le strutture calabresi.

“Lo spirito di collaborazione istituzionale per far fronte a questa emergenza sanitaria è molto forte – dichiara il presidente Michele Emiliano – Lo è stato nella fase1 e lo è ancora oggi nell’affrontare la seconda ondata. Questa pandemia ha insegnato a tutti l’importanza del gioco di squadra e il valore di tendere la mano agli altri nel momento del bisogno”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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