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Torna la raccolta del cotone. Anche in Puglia, da oggi Coldiretti a San Severo

19 Ottobre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Torna la coltivazione del cotone in Italia con la prima produzione del 2023 che viene raccolta al Sud nelle terre pugliesi dopo che negli ultimi 70 anni questo tessuto naturale era praticamente scomparso dalle campagne della Penisola schiacciato dal dilagare delle fibre sintetiche.

 

L’appuntamento è per giovedì 19 ottobre 2023, dalle ore 9 nell’azienda agricola Luciani in contrada Valle di Iaccio a San Severo in provincia di Foggia, dove entreranno in azione le raccoglitrici di cotone della Capitanata.

 

Per l’occasione verrà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “2023, il ritorno del cotone italiano” con dati e analisi su produzione, impatto dei cambiamenti climatici, costi di produzione e scenari di mercato influenzati dal mondo della moda che sempre di più cerca tessuti nazionali per le sue creazioni.

(foto: tratta da profilo facebook di Nerina Di Nunzio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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