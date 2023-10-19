Dopo un paio di giorni di pioggia e nuvole, di calo delle temperature e di clima autunnale, nel meridione tornano per alcuni giorni le temperature da quasi estate. Anche in Puglia, secondo le previsioni. Peraltro il caldo anomalo oggi riguarderà, secondo le previsioni, la parte tirrenica del meridione mentre in zona ionica ed adriatica sarà il vento a caratterizzare la giornata. Da tutt’altra parte d’Italia, tra Liguria e Toscana settentrionale, allerta arancione per maltempo: intense precipitazioni di origine occidentale. Allerta gialla in altre zone del centro Italia.

(immagine: tratta da dipartimento della protezione civile)