Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Due star acclamate del pianoforte saranno le protagoniste del prossimo evento di “Fatti ad arte”, terza stagione concertistica targata Musicalis Daunia, in programma per sabato 19 ottobre, alle 20.30, nella prestigiosa Sala Paisiello di Lucera.

Il gioiellino di Via Bozzini è pronto ad ospitare Esteban Ocaña e Domenico Codispoti, due grandi artisti che svolgono la loro intensa attività concertistica e accademica prevalentemente in Spagna, ma che si esibiscono in tutta Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Asia. Vantano entrambi grandi collaborazioni ed esibizioni nei più importanti teatri, nonché numerose incisioni per le migliori etichette e partecipazioni in diversi media internazionali, quali TVE1, Cadena Ser, RNE2 e Canal Sur in Spagna, Radio Continental (Argentina), BBC Radio3, Radio4 (Olanda), WCMU e Houston Public Radio (Usa), RAI.Il concerto, che vedrà due pianoforti sul palco, si intitola “Le Grand Tango”, da una delle composizioni più emblematiche di Astor Piazzolla, nel solco della sua produzione classica avanguardista che affonda le radici nel genere argentino popolare per eccellenza. I due pianisti punteranno l’attenzione sulla musica del geniale compositore argentino con un percorso che abbraccia diversi versanti idiomatici: dall’anima “tanguera” dei brani più popolari fino al linguaggio modernista e trasgressore del Piazzolla più vicino allo scenario classico. In “Le Grand Tango” è il pianoforte a farsi portavoce di questo linguaggio, e la formazione del duo pianistico ne esprime appieno originalità e spettacolarità. I due pianoforti sul palcoscenico sono gli strumenti per tradurre e materializzare la ricchezza timbrica e ritmica dell’affascinante scrittura di Piazzolla, per un concerto di grande coinvolgimento.“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere nella nostra sala un concerto così particolare ed entusiasmante – spiegano il direttore artistico di Musicalis Daunia Francesco Mastromatteo ed Elvira Calabria, presidentessa dell’associazione Paisiello – poiché il pubblico avrà la possibilità di ascoltare da due eccelsi pianisti tutte le sfumature e le vibrazioni del tango così come lo intendeva Piazzolla”.Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Musicalis Daunia ( http://www.musicalisdaunia.com/live.asp ) e dopo qualche ora riproposto sulla pagina Facebook dell’associazione: Amicidellamusicapaisiello.L’ingresso è con abbonamento o biglietto (dagli 8 ai 12 euro) acquistabile in sala da un’ora prima dell’evento. Sono previste riduzioni per i giovani e convenzioni per studenti e personale dell’Università degli Studi di Foggia.Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 0881-708013 e 348-6502230 o scrivere all’indirizzo email info@musicalisdaunia.com Musicalis Daunia è un progetto della XXXVI stagione concertistica degli Amici della Musica di Lucera ed organizzato in collaborazione con L’Opera Bvs di Foggia. È realizzato con il contributo della Regione Puglia – “Patto per la Puglia 2014-2020 – Area di intervento IV – Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e delle attività imprenditoriali del territorio attente alle iniziative musicali di qualità quali Nonsoloaudio e Clivio pianoforti.