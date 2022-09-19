Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 settembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 85
Provincia di Bat: 22
Provincia di Brindisi: 23
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 77
Provincia di Taranto: 25
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 2
10.397
Persone attualmente positive
119
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.448.217
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 472.658
Provincia di Bat: 126.791
Provincia di Brindisi: 138.626
Provincia di Foggia: 207.777
Provincia di Lecce: 301.811
Provincia di Taranto: 199.537
Residenti fuori regione: 15.468
Provincia in definizione: 5.001