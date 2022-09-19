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Puglia: 1467669 positivi a test corona virus, incremento di 259 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Settembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 settembre 2022

259

Nuovi casi

3.075

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 85
Provincia di Bat: 22
Provincia di Brindisi: 23
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 77
Provincia di Taranto: 25
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 2
10.397

Persone attualmente positive

119

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.467.669

Casi totali

12.622.674

Test eseguiti

1.448.217

Persone guarite

9.055

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 472.658
Provincia di Bat: 126.791
Provincia di Brindisi: 138.626
Provincia di Foggia: 207.777
Provincia di Lecce: 301.811
Provincia di Taranto: 199.537
Residenti fuori regione: 15.468
Provincia in definizione: 5.001

 

 

 

 

 

 

 

 


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