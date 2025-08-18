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Regione Puglia: schema di intesa Notte della Taranta-Aquileia-Friuli Venezia Giulia Giunta

19 Agosto 2025
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema Protocollo d’Intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Aquileia, l’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia Aps e la Fondazione Notte della Taranta.

Al centro della convenzione  c’è  la realizzazione del programma denominato “Dal Salento ad Aquileia”, finanziato dalla Regione Puglia con 150 mila euro.

Progetto teso alla promozione e valorizzazione del patrimonio regionale etno-coreutico con particolare riferimento alla “pizzica” e alla “furlana” mediante attività didattiche, formazione e organizzazione di eventi culturali e musicali.

Nel protocollo sono previste la mappatura e osservazione diretta dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e dei Comuni della Grecìa Salentina nei quali si registra la persistenza di tradizioni  popolari riconducibili a tale danza(pizzica salentina e furlana); coordinamento di rassegne e festival nelle due Regioni assicurando un’interazione attiva con le Comunità locali per l’incremento del turismo sostenibile capace di crescita economica e tutela ambientale; raccolta e analisi di fonti bibliografiche relative alla Furlana e alla Pizzica salentina nell’intento di approfondire le origini, lo sviluppo e le interconnessioni.

Le Parti si impegnano a fornire il supporto tecnico e scientifico necessario alla messa in opera degli obiettivi contemplati nell’Intesa, mettendo a disposizione il proprio patrimonio informativo e conoscitivo, le risorse umane, gli strumenti e la competenza.

Durata dell’accordo? Un anno dalla sottoscrizione,  e comunque fino alla completa attuazione delle iniziative in progetto.


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