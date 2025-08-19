La foto di Giuseppe Di Bari si riferisce a giugno 2024, in Puglia. Quante cose sono cambiate da allora. Ma in queste ore si riparla della presenza di Giorgia Meloni in Puglia, di ritorno in Italia dopo il vertice di Washington sull’invasione russa dell’Ucraina e le prospettive di conclusione del conflitto.
La presidente del Consiglio potrebbe optare per un soggiorno nel cegliese, come avvenuto nelle due scorse estati. Secondo altre ipotesi non va escluso un soggiorno nella masseria di Bruno Vespa.
Secondo fonti social network dal foggiano, l’atterraggio è avvenuto al “Gino Lisa” con destinazione della vacanza Marina di Chieuti.
Altra segnalazione: Giorgia Meloni a Locorotondo.
In Puglia sono già arrivati la figlia di Giorgia Meloni ed il padre della bambina per trascorrere questi giorni di vacanza.