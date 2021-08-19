rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Rosa Marina: malore in acqua, morto noto ortopedico barese Vittorio Patella aveva 74 anni

19 Agosto 2021
Screenshot 20210819 083229

Da La Salute in Puglia:

Ci ha lasciati il professor Vittorio Patella, già Ordinario e Direttore della II Clinica di Ortopedia dell’AOU Policlinico di Bari. Il corpo del Professore è stato trovato esanime nel mare di Rosa Marina (Ostuni), secondo quanto si apprende, a causa di un malore improvviso.
Il Prof. Patella ha diretto la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di Bari. In qualità di esperto in chirurgia dell’anca, ginocchio e protesi articolari aveva maturato in oltre trent’anni di attività una vastissima casistica operatoria. Aveva fondato l’Associazione Malattie Apparato locomotore e Riabilitazione di Puglia, Basilicata e Calabria (Amal). È stato componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ortopedia e Traumatogia. Era coordinatore medico-scientifico del centro ‘Pianeta Salute’ di Bari. Alla famiglia e agli amici del Professore le nostre più sentite condoglianze.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione