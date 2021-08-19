Da La Salute in Puglia:



Ci ha lasciati il professor Vittorio Patella, già Ordinario e Direttore della II Clinica di Ortopedia dell’AOU Policlinico di Bari. Il corpo del Professore è stato trovato esanime nel mare di Rosa Marina (Ostuni), secondo quanto si apprende, a causa di un malore improvviso.

Il Prof. Patella ha diretto la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di Bari. In qualità di esperto in chirurgia dell’anca, ginocchio e protesi articolari aveva maturato in oltre trent’anni di attività una vastissima casistica operatoria. Aveva fondato l’Associazione Malattie Apparato locomotore e Riabilitazione di Puglia, Basilicata e Calabria (Amal). È stato componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ortopedia e Traumatogia. Era coordinatore medico-scientifico del centro ‘Pianeta Salute’ di Bari. Alla famiglia e agli amici del Professore le nostre più sentite condoglianze.