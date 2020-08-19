Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 19 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 2694 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 33 casi positivi : 7 in provincia di Bari; 2 nella provincia di Brindisi; 8 in provincia di Foggia; 15 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione.

NON sono stati registrati decessi

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 273632 test.

3990 sono i pazienti guariti.

370 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4915 così suddivisi:

1600 nella Provincia di Bari;

394 nella Provincia di Bat;

683 nella Provincia di Brindisi;

1278 nella Provincia di Foggia;

634 nella Provincia di Lecce;

290 nella Provincia di Taranto;

36 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

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DICHIARAZIONI DEI DG ASL BARI, BRINDISI, FOGGIA E LECCE

Dichiarazione DG Asl Bari Antonio Sanguedolce:

“Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato oggi 7 nuovi casi di positività. Si tratta in dettaglio di 2 rientri da Malta, uno dall’Albania, un contatto stretto di un caso positivo già noto e 3 casi individuati durante l’attività di triage in struttura sanitaria”.

Dichiarazione direttore generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone:

“In provincia di Brindisi il tampone è risultato positivo per due casi arrivati dalla Lombardia. È in corso la ricostruzione della rete di contatti”.

Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla

“I nuovi casi di persone positive al Covid19 registrati oggi in provincia di Foggia sono 8. Di questi: 4 sono collegati a focolai preesistenti e circoscritti; in 2 casi si tratta di persone rientrate dalla Grecia; una terza persona, invece, è rientrata dalla Croazia.

L’ottavo caso riguarda un cittadino straniero presente sul territorio provinciale ed è collegato ad un focolaio già noto. Le 8 persone sono state prese in carico dai servizi aziendali e sono in corso tempestivamente tutte le attività di tracciamento dei contatti stretti”.

Dichiarazione DG Asl Lecce Rodolfo Rollo:

“Continua con efficacia il tracciamento e la sorveglianza epidemiologica nella nostra provincia. Oggi registriamo 8 casi positivi in isolamento in quanto contatti stretti di persone positive già note, 2 casi per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche, 3 salentini rientrati da Malta, 3 stranieri presenti sul territorio provinciale e un caso proveniente da fuori regione”.

Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Un ulteriore passo in avanti per affrontare in sicurezza l’autunno: abbiamo messo in funzione una “macchina” in grado di fare 10mila tamponi al giorno e avere il responso in sole due ore.