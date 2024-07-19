Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, con il coordinamento della Procura della Repubblica di

Udine, hanno concluso una complessa operazione che ha permesso di scoprire una pericolosa frode, basata

sull’introduzione nel territorio nazionale di rilevanti quantitativi di alcol etilico di contrabbando, al fine di

produrre illegalmente, all’interno di laboratori clandestini privi di ogni tipo di autorizzazione, bevande alcoliche

tra cui whisky, grappe, limoncelli, gin, vodka, distillati e altri liquori.

Venti sono le persone ritenute responsabili di aver introdotto in Italia, tra il 2022 e il 2024, circa un milione di

litri di alcol etilico importato dall’Est Europa, per un’accisa e un’I.V.A. evase pari a 11,5 milioni di euro.

I reati contestati agli indagati sono, a vario titolo, la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sulle

bevande alcoliche, l’irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, l’alterazione di contrassegni

dell’Amministrazione Finanziaria, la ricettazione, la contraffazione di marchi e di sostanze alimentari.

Nel corso delle indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo di Treviso, sono stati sottoposti a sequestro

preventivo 85.000 litri di alcol etilico, 2 autoarticolati, 3 laboratori clandestini per la produzione illegale di

superalcolici, al cui interno sono state rinvenute tutte le attrezzature – come imbottigliatrici, etichettatrici,

tappatrici – tipiche di aziende che, lecitamente e con tutte le autorizzazioni sanitarie e dell’Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli, producono bevande alcoliche.

L’alcol etilico veniva prelevato dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Serbia e introdotto in Italia, principalmente

attraverso il valico di Tarvisio, in provincia di Udine, spacciandolo per liquido igienizzante, biocida, lavavetri,

disinfettante, ovvero con altri nomi di fantasia, destinandolo a volte a improbabili località d’oltreconfine, come

Malta, al fine di eludere i controlli delle pattuglie delle Fiamme Gialle su strada, deputate alla verifica della

natura e delle tipologie delle merci che fanno ingresso in Italia.

Le indagini hanno avuto origine nel gennaio 2023, allorquando, presso il casello autostradale di Venezia Est,

importante punto di snodo della viabilità interregionale che, ogni anno, registra il transito, in sola uscita, di oltre

3,5 milioni di veicoli, di cui circa il 16% autoarticolati, in buona parte provenienti dalla cosiddetta “rotta

balcanica”, è stato selezionato, per un controllo di routine, un mezzo che trasportava 26.000 litri di liquido

disinfettante. In quella circostanza, non era sfuggito ai finanzieri trevigiani che la classificazione del prodotto

come disinfettante era solo un espediente per evitare il ricorso alla stringente documentazione idonea alla

circolazione dell’alcol etilico in ambito comunitario e, pertanto, introdurre, in evasione d’imposta, un rilevante

quantitativo di alcol, su cui grava un’accisa pari a 10,3552 euro per litro.

A questo primo fermo ne è seguito un altro, durante un servizio notturno dell’aprile 2023, questa volta presso

l’area di sosta autostradale di Roncade, in provincia di Treviso: in tale circostanza, il conducente aveva

dichiarato di doversi recare a Malta e di trasportare 26.000 litri di liquido igienizzante, ma anche in questo caso il

tentativo di eludere le indagini era stato reso vano dall’esperienza acquisita dai finanzieri in occasione del

precedente sequestro.

Da allora, grazie al coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Udine, subentrata a quella di Treviso per ragioni

di competenza territoriale, è partita un’intensa attività investigativa, basata su pedinamenti, appostamenti,

videoriprese, analisi di tabulati telefonici, accesso alla banca dati V.I.E.S. (Vat Information Exchange System),

ricorso a sistemi di monitoraggio satellitari, perquisizioni informatiche, domiciliari e aziendali, nonché sulla

collaborazione giudiziaria e di polizia con le Autorità della Polonia, che ha permesso di ricostruire come gli

indagati, tutti di nazionalità italiana, fatta eccezione per quattro polacchi, si procurassero il prodotto alcolico

all’estero, camuffandolo come igienizzante e introducendolo nel territorio nazionale grazie a falsi documenti di

trasporto.

Dopodiché, anche ricorrendo ad alcune società di logistica che lo stoccavano temporaneamente, lo facevano

giungere presso i laboratori abusivi dove, infine, venivano prodotti i superalcolici, che venivano poi

commercializzati al dettaglio con tanto di contrassegni falsi dell’Amministrazione Finanziaria e etichette

riproducenti, in alcuni casi, marchi contraffatti di aziende inconsapevoli.

In particolare, seguendo gli spostamenti dei carichi di alcol e i movimenti degli indagati, i quali adottavano ogni

tipo di cautela pur di eludere i controlli, sono state scoperte e sequestrate tre fabbriche clandestine di

superalcolici:

– la prima, in provincia di Foggia, allestita in un capannone di 300 metri quadri, nel quale sono stati rinvenuti

10.500 contrassegni dei Monopoli di Stato contraffatti, pronti per essere apposti sui superalcolici, e tracce

evidenti dello stesso prodotto alcolico sequestrato su strada in provincia di Treviso;

– la seconda, in provincia di Napoli, collocata in una falegnameria in disuso, dove i finanzieri hanno trovato

cinque soggetti, intenti all’imbottigliamento e all’etichettatura di prodotti alcolici, oltre che al loro

confezionamento per la successiva distribuzione al dettaglio. In questo caso, il responsabile della fabbrica è stato

tratto in arresto;

– la terza, in provincia di Caserta, predisposta in un immobile costruito senza permessi, in cui il prodotto alcolico

veniva sottoposto a un processo chimico e a operazioni filtraggio, per eliminare alcune impurità attraverso

l’utilizzo di carboni attivi, che avevano anche il fine di rendere cristallino l’alcol.

Nel corso delle indagini, sono state individuate 12 società di copertura, con sedi tra le province di Napoli,

Caserta, Salerno, Roma, Milano, Foggia, utilizzate per simulare l’importazione dei prodotti igienizzanti,

sottoposte a perquisizione dal Gruppo di Treviso con il supporto dei Reparti competenti per territorio.

Nel complesso, è stato ricostruito un flusso di un milione di litri di alcol, introdotti nel territorio nazionale in

contrabbando.

Di fondamentale importanza si è rivelata la collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha

periziato i falsi sigilli apposti sui superalcolici, e con il Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli di Venezia, che ha analizzato i campioni dei prodotti alcolici sottoposti a sequestro.

Sulle analisi chimiche si è poi espresso l’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Sicurezza Alimentare,

Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, il quale ha attestato la presenza nelle bevande alcoliche di alcole

isopropilico, glicole etilenico e metanolo, oltre le soglie massime stabilite per legge, con un potenziale rischio

per la salute umana correlato a un consumo elevato, motivo per cui è stata contestata anche la contraffazione di

sostanze alimentari.

La complessa operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che ha comportato un particolare sforzo

investigativo, se da un lato ha consentito di interrompere un pericoloso fenomeno fraudolento, che danneggiava

non solo la salute dei consumatori, gli operatori onesti e il mercato dei superalcolici, dall’altro lato ha permesso

di confermare l’importanza, per un efficace contrasto dei traffici illeciti, del controllo della viabilità primaria e

secondaria del territorio regionale, attraverso un presidio costante di pattuglie su strada, anche in orari notturni e

in giorni festivi, sulla scorta dell’analisi dei flussi veicolari maggiormente a rischio.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Udine, ai fini

dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in

considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile

che ne accerti la colpevolezza (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 106/200, come introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n.

188/2021).