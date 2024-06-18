Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Alle ore 17:00 di lunedì 17 giugno 2024, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco e del Comandante Provinciale Carabinieri di Brindisi, Colonnello Leonardo Acquaro, del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna e del Vicario della Prefettura di Brindisi, Dottoressa Maria Antonietta Olivieri, ha avuto luogo a Brindisi nella Chiesa San Benedetto la celebrazione della Santa Messa, officiata dal Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, Don Antonio Cassano, in suffragio del Carabiniere Scelto Sergio Ragno, nel 20° anniversario della sua prematura scomparsa, in seguito a un sinistro stradale occorso a Firenze il 17 giugno 2004, all’età di 25 anni. Alla cerimonia hanno presenziato i genitori del militare, signor Michele Ragno e signora Vittoria Olimpio, oltre alle rappresentanze delle Autorità civili e militari e della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Brindisi. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, del Sindaco Giuseppe Marchionna e del Vicario Dottoressa Maria Antonietta Olivieri che hanno voluto salutare i presenti e i familiari del Carabiniere Scelto Sergio Ragno.