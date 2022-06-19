rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1162233 positivi a test corona virus, incremento di 1954 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Giugno 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 giugno 2022

1.954

Nuovi casi

10.264

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 571
Provincia di Bat: 235
Provincia di Brindisi: 178
Provincia di Foggia: 338
Provincia di Lecce: 361
Provincia di Taranto: 234
Residenti fuori regione: 31
Provincia in definizione: 6
24.274

Persone attualmente positive

221

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.162.233

Casi totali

11.221.134

Test eseguiti

1.129.379

Persone guarite

8.580

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 382.396
Provincia di Bat: 102.363
Provincia di Brindisi: 108.197
Provincia di Foggia: 170.658
Provincia di Lecce: 230.660
Provincia di Taranto: 155.330
Residenti fuori regione: 8.882
Provincia in definizione: 3.747

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione