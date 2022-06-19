Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 571
Provincia di Bat: 235
Provincia di Brindisi: 178
Provincia di Foggia: 338
Provincia di Lecce: 361
Provincia di Taranto: 234
Residenti fuori regione: 31
Provincia in definizione: 6
24.274
Persone attualmente positive
221
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.129.379
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 382.396
Provincia di Bat: 102.363
Provincia di Brindisi: 108.197
Provincia di Foggia: 170.658
Provincia di Lecce: 230.660
Provincia di Taranto: 155.330
Residenti fuori regione: 8.882
Provincia in definizione: 3.747