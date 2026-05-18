Di seguito il comunicato:

Rimangono pochi giorni per candidarsi a MIO CORPO il Seminario di Alta Formazione Teatrale con Vincenzo Del Prete che si terrà al Teatro Kismet di Bari dal 12 al 14 giugno. Il seminario è rivolto ad attori, danzatori – sia professionisti che non professionisti – e a chi sia interessato ad approfondire lo studio del corpo come strumento scenico. Sono aperte le candidature, a posti limitati.

Vincenzo Del Prete è un un’artista la cui forza espressiva convive con una personale vocazione pedagogica e da quasi vent’anni anche attore e aiuto alla regia nei lavori di Danio Manfredini in spettacoli premiati e indimenticabili tra i quali Cinema Cielo, Il Sacro Segno dei Mostri, Vocazione e tanti altri.

Dal 2014 al 2016 è docente di movimento scenico e recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Dall’ottobre 2018 a novembre 2020 è docente per Repertorio, scuola permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera. Dal 2017 conduce seminari di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, professionisti e non professionisti.

La data di scadenza delle candidature (1 giugno) è solo indicativa: le selezioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti

Le selezioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti

Link per l’iscrizione diretta e scheda seminario: https://linktr.ee/MioCorpoDP

Per informazioni: Piera Del Giudice | 3929960460

info.miocorpo@gmail.com

Costo: 150€

Un seminario per attori, danzatori, professionisti e non professionisti. A chi sia interessato ad approfondire lo studio del corpo come strumento scenico.Un’occasione di alta formazione a cura di un artista la cui forza espressiva convive con una personale vocazione pedagogica. Questo workshop si pone come allenamento intensivo e vivo della creazione scenica. Lo svolgimento del lavoro, oltre ad essere un’esperienza formativa, rappresenta un momento di scambio tra i partecipanti.

Bio VINCENZO DEL PRETE

Inizia il suo percorso teatrale nel 1996 incontrando nella sua formazione il teatro fisico-sociale-poetico e di prosa. Dal 1999 al 2010 lavora in qualità di attore con il regista Davide Iodice (La tempesta, Dormiti gallina, Io non mi ricordo niente, I giganti, Favola per gente ferma, A’ Sciaveca, La fabbrica de sogni).

Dal 2002 è collaboratore, aiuto alla regia e attore per Danio Manfredini (Cinema cielo, Il sacro segno dei mostri, Il principe Amleto, Vocazione, Luciano, Al Presente, Tre studi per una crocifissione, Nel Lago del Cor, Senza Nome).

Dal 2014 al 2016 è docente di movimento scenico e recitazione presso l’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Bellini di Napoli. Da Ottobre 2018 a Novembre 2020 è docente per Repertorio, scuola permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini presso la Corte Ospitale di Rubiera. Dal 2017 conduce seminari di alta formazione rivolti ad attori, danzatori, professionisti e non professionisti.

Dal 2021 al 2023 ha lavorato, in qualità di attore, nello spettacolo La Tempesta di Alessandro Serra, produzione Teatro Stabile di Torino.

Dal 2024 è attore nello spettacolo Cinema Cielo per la regia di Danio Manfredini, con la produzione di Sardegna Teatro e Teatri di Bari.

Dal 2025 è attore e aiuto alla regia in Cari Spettatori, regia di Danio Manfredini, produzione Sardegna Teatro.

Dal 2025 è docente e aiuto regia per Repertorio, progetto triennale di Alta Formazione di Danio Manfredini prodotto dal Teatro Metastasio di Prato

Per visualizzare tutti i lavori e i seminari di Vincenzo Del Prete si può visitare il sito vincenzodelpreteattore.squarespace.com

Il seminario è realizzato da Compagnia CasaTeatro e Teatri di Bari