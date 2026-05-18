Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Parte un nuovo percorso di informazione e coinvolgimento territoriale dedicato agli Uffici di Prossimità della Giustizia, il progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Puglia per rendere i servizi di volontaria giurisdizione più accessibili, vicini e inclusivi.

Il progetto regionale, finanziato da risorse nazionali e coordinato dalla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese, nasce per avvicinare i tribunali al territorio e ridurre la distanza fisica e informativa tra cittadini e uffici giudiziari. La rete pugliese conta oggi 33 Uffici di Prossimità attivi, distribuiti nelle province pugliesi, con un bacino di utenza di 88 Comuni e una popolazione potenzialmente interessata di circa 1,2 milioni di cittadini.

Da maggio a luglio si svolgerà un percorso regionale in 8 tappe nei Comuni aderenti alla rete: incontri pubblici di informazione, confronto e orientamento rivolti ai cittadini, agli operatori sociali, agli amministratori di sostegno, alle associazioni, ai professionisti e agli stakeholder territoriali coinvolti nell’assistenza alle persone più fragili.

“Con questo calendario territoriale di incontri vogliamo portare l’informazione là dove il servizio produce il suo impatto più concreto: nei Comuni, accanto ai cittadini e alle famiglie- dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico ed al Lavoro -. Il progetto si inquadra nelle iniziative che la Regione sta attuando nell’ambito della Agenda PugliaDigitale#2030, in cui le tecnologie digitali, consentendo di erogare servizi a distanza, rappresentano un fattore abilitante di un modello di pubblica amministrazione capace di ridurre le distanze, semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio”.

Al fine dell’attivazione degli uffici, la Regione, oltre al coordinamento complessivo della rete, ha provveduto all’acquisizione degli arredi e delle attrezzature informatiche (cedute in comodato d’uso ai Comuni aderenti) per l’allestimento degli uffici fisici nonché per il collegamento alla rete informatica ed ai sistemi informativi del Ministero della Giustizia e per la gestione telematica a distanza delle istanze. È stata inoltre realizzata, sempre a cura della Regione, una piattaforma di e-learning attraverso la quale è stata erogata opportuna formazione al personale dei Comuni coinvolti nell’iniziativa, provvedendo anche alla digitalizzazione dei fascicoli ancora cartacei della volontaria giurisdizione dei Tribunali pugliesi, attività necessaria per abilitare i servizi digitali negli Uffici di Prossimità.

I numeri del Progetto parlano di:

• 33 sportelli: Uffici di Prossimità attivi a seguito di avvisi pubblici di manifestazione di interesse dedicati ai Comuni pugliesi

• 88 Comuni: il bacino territoriale raggiunto

• circa 1,2 mln cittadini: la popolazione di riferimento

• 2463 ore di formazione fruite dai dipendenti dei Comuni

• più di 100 utenti dei Comuni registrati alla Piattaforma di e-Learning, realizzata dalla Regione

• 25.468 fascicoli di volontaria giurisdizione dei Tribunali pugliesi digitalizzati per mezzo di un affidamento gestito dalla Regione.

Il percorso territoriale di incontri rappresenta una delle principali azioni della fase di consolidamento e diffusione del progetto regionale, finalizzata ad aumentare la conoscenza dei servizi offerti dagli Uffici di Prossimità e a rafforzare il rapporto tra cittadini, Comuni, sistema giudiziario e rete sociale territoriale.

I primi sei incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

• Ugento – 19 maggio – pomeriggio

• Monopoli – 27 maggio – mattina

• Barletta – 9 giugno – pomeriggio

• Francavilla Fontana – 12 giugno – pomeriggio

• Putignano – 18 giugno – mattina

• Ginosa – 25 giugno – mattina

La campagna di comunicazione coinvolgerà direttamente i Comuni aderenti attraverso attività informative diffuse sul territorio, con il supporto di locandine, contenuti digitali, social media e materiali divulgativi. La distribuzione interesserà luoghi e presidi di comunità: parrocchie, studi medici, farmacie, servizi sociali, Rsa, patronati, amministratori di sostegno e realtà del terzo settore.

Gli Uffici di Prossimità nascono con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi di giustizia per cittadini e famiglie, offrendo supporto gratuito per pratiche di volontaria giurisdizione, amministrazione di sostegno, orientamento documentale, compilazione della modulistica e trasmissione telematica degli atti ai Tribunali competenti.

Parallelamente agli eventi territoriali, la Regione Puglia sta sviluppando nuove azioni di comunicazione digitale e strumenti informativi orientati all’utente, con particolare attenzione all’accessibilità cognitiva, alla semplicità dei contenuti e alla facilità di accesso ai servizi.

La campagna comprende anche la produzione di uno spot istituzionale dal titolo “La giustizia è più vicina di quanto pensi”, pensato per raccontare in modo semplice e umano il ruolo degli Uffici di Prossimità come punti territoriali di accesso alla giustizia e di supporto alle persone fragili e ai caregiver.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’asse 1 Obiettivo specifico 1.2 – Azione 1.2.2 del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Per informazioni sul progetto e sull’elenco degli Uffici di Prossimità attivi: https://www.regione.puglia.it/web/trasformazione-digitale/uffici-di-prossimita