Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Questa festa serve a spiegare ai cittadini che cosa fanno le Regioni, cioè sostanzialmente tutto, ma spesso i cittadini non se ne rendono conto, sono convinti di avere a che fare solo con il presidente del consiglio dei ministri, o con i sindaci.

La quasi totalità della loro vita viene scandita invece dalla legislazione regionale. L’Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stata bravissima a comunicare il ruolo importante dei sindaci. Adesso con la Conferenza delle Regioni stiamo spiegando che i presidenti di Regione non sono solo quelli che si occupano del covid durante le pandemie, ma fanno tutto il resto, svolgono un lavoro di programmazione e di gestione molto importante.

La comunicazione mi auguro crescerà consentendo ancora di più di legittimare questo livello di governo, che peraltro è centrale anche per le politiche europee gestite in gran parte dalle Regioni. Questo è un patrimonio che dobbiamo difendere dal tentativo da parte della Commissione Europea di accentrare le politiche di coesione sottraendole alla programmazione delle regioni. Noi come Regioni siamo fortemente contrari”.