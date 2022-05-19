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Puglia: 1116827 positivi a test corona virus, incremento di 1868 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 maggio 2022

1.868

Nuovi casi

15.638

Test giornalieri

13

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 650
Provincia di Bat: 127
Provincia di Brindisi: 146
Provincia di Foggia: 243
Provincia di Lecce: 394
Provincia di Taranto: 293
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 4
45.581

Persone attualmente positive

395

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.116.827

Casi totali

10.884.285

Test eseguiti

1.062.813

Persone guarite

8.433

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 367.570
Provincia di Bat: 98.587
Provincia di Brindisi: 104.658
Provincia di Foggia: 163.024
Provincia di Lecce: 221.461
Provincia di Taranto: 149.635
Residenti fuori regione: 8.347
Provincia in definizione: 3.545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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