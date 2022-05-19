Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 650
Provincia di Bat: 127
Provincia di Brindisi: 146
Provincia di Foggia: 243
Provincia di Lecce: 394
Provincia di Taranto: 293
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 4
45.581
Persone attualmente positive
395
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
1.062.813
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 367.570
Provincia di Bat: 98.587
Provincia di Brindisi: 104.658
Provincia di Foggia: 163.024
Provincia di Lecce: 221.461
Provincia di Taranto: 149.635
Residenti fuori regione: 8.347
Provincia in definizione: 3.545