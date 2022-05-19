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Affonda rimorchiatore al largo della Puglia: un morto, sette dispersi Intervento della Guardia costiera

19 Maggio 2022
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Di Martino Abbracciavento:

Un rimorchiatore italiano partito da Ancona e diretto in Albania è affondato nella serata di ieri 18 maggio al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia da Bari, al limite fra le acque italiane e quelle croate. Al momento si parla di una persona morta e sette persone disperse. Tra i dispersi ci sarebbero dei pugliesi. Nella notte il comandante, in condizioni non gravi, è stato recuperato vivo ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari.

Coordinati dalla pm della Procura barese Luisiana Di Vittorio, la Guardia Costiera di Bari con quella di Ancona, stanno intensificando le ricerche. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche velivoli della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’aviazione della Croazia. Un aereo Manta della Guardia Costiera italiana sta inoltre sorvolando la zona alla ricerca dei dispersi.

Da segnalare che gli uomini impegnati nelle ricerche stanno avendo non poche difficoltà a raggiungere il luogo dell’affondamento in quanto è presente vento molto forte.


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