Dalle 14 le prenotazioni dei vaccini anti corona virus, in Puglia, sono aperte anche per i 44-47enni. Modalità di accesso: via web tramite La Puglia ti vaccina oppure call center 800713931 oppure in farmacia.
In alcuni hub del tarantino fino alle 16 possibili somministrazioni ad over 50 anche senza prenotazioni.
Oggi pomeriggio la consegna alla Puglia di circa 140mila dosi Pfizer, fornitura divenuta perfino urgente perché le dosi erano quasi finite.
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Immagini diffuse dal ministero della Salute.