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3 Maggio 2026
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Italia: nove milioni di vaccinati. Puglia, da oggi prenotazioni per i nati fra il 1974 ed il 1977 ma le dosi sono quasi finite Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

19 Maggio 2021
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Dalle 14 le prenotazioni dei vaccini anti corona virus, in Puglia, sono aperte anche per i 44-47enni. Modalità di accesso: via web tramite La Puglia ti vaccina oppure call center 800713931 oppure in farmacia.

In alcuni hub del tarantino fino alle 16 possibili somministrazioni ad over 50 anche senza prenotazioni.

Oggi pomeriggio la consegna alla Puglia di circa 140mila dosi Pfizer, fornitura divenuta perfino urgente perché le dosi erano quasi finite.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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