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Taranto: stasera “Tchaikovsky in symphony” Teatro Orfeo

19 Aprile 2026
Taranto Tchaikovsy domenica 19 aprile ore 19.30

Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Domenica 19 aprile alle 19.30 al teatro Orfeo di Taranto, per la trentatreesima Stagione Eventi musicali, in programma “Tchaikovsky in symphony”. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Vlad Vizireanu, la pianista Liubov Gromoglasova. La popolare artista lettone terrà il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Shostakovich e la Sinfonia n.6 di Tchaikovsky.

Nata a Riga, capitale della Lettonia, città più grande dei Paesi baltici e uno dei principali centri culturali, politici ed economici della regione, la pianista Liubov Gromoglasova ha studiato presso l’Academic Junior Music College in collaborazione con il Conservatorio di Mosca in due corsi paralleli: Pianoforte e Teoria della Musica. Laureatasi con lode al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, ha proseguito corsi di perfezionamento musicale, esibendosi con la sorella Anastasia, con orchestra e in varie formazioni musicali. Diversi i concorsi nazionali e internazionali a cui ha partecipato con successo, conseguendo numerosi premi e riconoscimenti.

Descritto come direttore con “ampi gesti, chiarezza, precisione e passione genuina”, Vlad Vizireanu è direttore d’orchestra ed educatore. Presenza costante nel circuito delle competizioni internazionali, Vizireanu è stato uno degli ultimi studenti del compianto Lorin Maazel sotto piena borsa di studio al Castleton Festival. Ospite regolare in Europa e negli Stati Uniti, ha lavorato come assistente direttore dello stesso Lorin Maazel e Timothy Muffitt con produzioni di Les Dialogues des Carmelites, Madama Butterfly e Don Giovanni.

La Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, giunta alla trentatreesima è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Casa.

 

Stagione Eventi musicali 2025/2026 – Domenica 19 aprile, ore 19.30, Teatro Orfeo di Taranto: “Tchaikovsky in symphony”. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Vlad Vizireanu, la pianista Liubov Gromoglasova.

Poltronissima: 35euro; Platea e I Galleria: 25euro; II Galleria: 15euro; III Galleria: 10euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sitoorchestramagnagrecia.itSocial: Facebook e Instagram.


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