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Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise, ricerche: la moglie, dolore immenso ma abbiamo bisogno di sapere Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

19 Aprile 2026
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Il nostro dolore è immenso ma abbiamo bisogno di sapere. La signora Vanessa, moglie di Domenico Racanati, si appella perché non ai fermino le ricerche del 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile a causa del crollo del ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia. Nei giorni scorsi analoghi appelli erano stati rivolti dalla figlia. In effetti le ricerche vanno avanti. Anche in mare. La campata crollata, che è sotto sequestro ed è ovviamente pericolosa, potrebbe celare la verità.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco) 


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