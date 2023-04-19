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Trenord seleziona nuovi capitreno Lavoro: candidature fino al 7 maggio

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Trenord capotreno 2

Di seguito il comunicato:

Trenord seleziona nuovi capitreno: l’azienda ferroviaria ha aperto le candidature per ampliare il team di personale responsabile del servizio a bordo delle 2200 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Per partecipare alla selezione, è possibile inoltrare richiesta entro il 7 maggio al link https://www.trenord.it/lavora-con-noi/.

I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie a diventare il primo responsabile dell’esperienza di viaggio offerta ai clienti. Il capotreno garantisce il rispetto degli standard di sicurezza di ogni corsa; per quella corsa, è il volto che l’azienda mostra ai viaggiatori ed è quindi incaricato di organizzare e gestire la comunicazione e l’assistenza.

Al termine del corso, che avrà durata di sei mesi, i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio; passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.

I requisiti per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di laurea. Si richiede una buona padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, di altre lingue straniere.

Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.


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