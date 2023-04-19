Inchiesta della procura di Vallo della Lucania. Misure, fra cui nove di carattere personale, operate in numerose regioni fra cui la Puglia. Coinvolte 274 aziende. Sequestri di beni per circa 57 milioni di euro.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
È in corso di esecuzione una maxi-operazione nei confronti di 274 aziende e relativi rappresentanti legali: scoperto un complesso sistema di frode fiscale finalizzato alla generazione di fittizi crediti di imposta relativi all’incentivo “Piano Nazionale Industria 4.0”.