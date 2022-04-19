Bolzano, che aveva il dato migliore, è lontana dalla Puglia. Anche in termini di tasso di disoccupazione. Il Sole 24 ore ha pubblicato l’infodata con la situazione del 2019, Comune per Comune, di tutta Italia. Come eravamo prima della pandemia. In azzurro le realtà con il minore tasso di disoccupazione, in arancione e fino al rosso le situazioni più gravare. Come si nota, in Puglia sono solo alcune le zone colorate di azzurro: Alberobello e Noci con l’11 per cento circa di disoccupati meglio della media nazionale (13,12) mentre Cisternino, Martina Franca e Locorotondo facevano registrare più o meno il 14 per cento. In celeste anche Castellana Grotte, oppure nel foggiano San Giovanni Rotondo o, meglio, alcune località del subappennino dauni (Sant’Agata di Puglia, dato migliore della regione: 9,23 per cento) o qualche puntino nel leccese. Poi basta.

(immagine: tratta da infondata Il Sole 24 ore)