rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Vaccini: Italia, superati i quindici milioni di somministrazioni. Puglia, mancano dosi: niente sportello da oggi Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

19 Aprile 2021
Screenshot 20210419 062348

Di Francesco Santoro:

Sono oltre 15 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. Poco meno di un milione (il 90,9 per cento delle scorte), invece, le iniezioni effettuate in Puglia, che è rientrata di nuovo nel novero delle regioni virtuose (solo Veneto e Umbria hanno fatto meglio). A partire da oggi, però, la campagna vaccinale dedicata alle persone d’età compresa tra i 79 e i 60 anni, a causa dell’esigua disponibilità di dosi, andrà avanti esclusivamente su prenotazione attraverso il portale La Puglia ti vaccina. Non sarà più possibile, quindi, vaccinarsi con la modalità “a sportello”. Le nuove consegne «sono attese -comunica la Regione- per mercoledì prossimo».

—–

Immagini diffuse dal ministero della Salute.

Screenshot 20210419 062407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

1 Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione