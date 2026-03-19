Di seguito il comunicato:

Il loro lavoro ha superato i 100 milioni di visualizzazioni online. Hanno collaborato con Bernie Sanders e contribuito a trasformare un giovane quasi sconosciuto in Zohran Mamdani, il sindaco più giovane di New York nell’ultimo secolo. Testate come Adweek, NPR e CNN li hanno raccontati come una delle realtà più innovative della nuova comunicazione politica americana.

Ora Melted Solids, il collettivo creativo newyorkese che negli ultimi anni ha ridefinito il linguaggio delle campagne politiche digitali, arriva in Italia. Il 22 e 23 marzo, i responsabili del gruppo, saranno a Manduria, in Puglia.

Non si tratta di una visita casuale. L’invito arriva da Ferdinando Arnò, musicista e produttore, che ha voluto portare Melted Solids in Puglia per aprire un dialogo su cultura, media e politica, ma anche per avviare una connessione tra New York e Manduria attorno al progetto culturale Ondae.

Ondae nasce da un’idea radicale: restituire alla musica la dimensione dell’evento irripetibile. In un’epoca dominata dalla riproducibilità infinita dello streaming, il progetto immagina un museo in cui le opere sonore siano composizioni e performance create appositamente per quel luogo, o pezzi unici messi a disposizioni del museo dagli artisti. Come Joan as Police Woman la cantautrice più brillante e ispirata della musica contemporanea che a Manduria ama trascorrere le sue vacanze.

Musiche pensate per essere ascoltate solo negli spazi del museo.

Non saranno disponibili su piattaforme digitali, non esisteranno archivi online né registrazioni: per incontrarle sarà necessario essere presenti, in quel luogo e in quel momento.

L’ascolto torna così alla sua dimensione originaria: un’esperienza condivisa e irripetibile, legata allo spazio, al tempo e alla presenza del pubblico.

È proprio questo approccio, che mette in relazione arte, territorio e nuove forme di narrazione culturale, ad aver attirato l’attenzione di Melted Solids. L’incontro con la società di comunicazione newyorkese rappresenta il primo passo verso un possibile gemellaggio culturale tra New York e Manduria, un dialogo inatteso tra una delle capitali globali della comunicazione e un territorio che vuole sperimentare nuovi modelli di produzione artistica.

Perché a volte le idee più rivoluzionarie non nascono nei grandi centri del potere culturale. Nascono dove nessuno se le aspetta…

BIOGRAFIA FERDINANDO ARNÒ

Ferdinando Arnò è un compositore, produttore musicale e progettista culturale italiano. Nel corso della sua carriera ha sviluppato un percorso professionale che unisce creatività, produzione musicale e progettazione culturale, collaborando con artisti di rilievo della scena italiana e internazionale.

È noto per il suo lavoro nella musica per la comunicazione e nella produzione musicale, ambito nel quale ha collaborato con artisti come Malika Ayane, Andrea Bocelli, Paolo Conte, Joan As Police Woman e il grande sassofonista jazz Pharoah Sanders. Una parte significativa della carriera di Arnò è legata alla composizione di colonne sonore per campagne pubblicitarie nazionali e internazionali. In questo ambito ha sviluppato un linguaggio sonoro riconoscibile, capace di coniugare scrittura musicale, ricerca timbrica e sensibilità cinematografica.

Nel 2022 il suo album The Gathering ha ricevuto il Premio Tenco come “Miglior Album a Progetto”, uno dei più importanti riconoscimenti italiani dedicati alla canzone d’autore. Dalla stessa visione nasce anche un format di incontro artistico e culturale. Il 18 settembre 2022, alla Triennale di Milano, va in scena The Gathering, e per un intero giorno il Palazzo dell’Arte diventa la casa di Ferdinando, una Open House for Culture.

Tra i suoi progetti più recenti vi è Alae, una performance musicale partecipativa presentata nella Cattedrale di San Sabino in occasione dell’Exultet Festival, che rilegge in chiave contemporanea l’antica tradizione liturgica degli Exultet attraverso musica, canto collettivo e interazione con lo spazio della cattedrale.

Accanto alla sua attività musicale, Arnò sviluppa progetti che mettono in relazione arte, comunità e territorio. Tra questi Ondae, un progetto culturale che nasce da un’idea radicale: restituire alla musica la dimensione dell’evento irripetibile. In un’epoca dominata dalla riproducibilità infinita dello streaming, Ondae immagina un museo in cui le opere sonore siano composizioni e performance create appositamente per quel luogo, o pezzi unici messi a disposizione dagli artisti. Tra questi anche Joan As Police Woman, una delle cantautrici più brillanti della musica contemporanea, legata a Manduria, dove ama trascorrere periodi di vacanza.

L’esperienza maturata nella produzione culturale, nella gestione di progetti artistici e nelle collaborazioni internazionali rappresenta oggi una delle basi del suo impegno civico e della sua visione per lo sviluppo culturale e sociale del territorio.