rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1629091 positivi a test corona virus, incremento di 78 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Marzo 2023
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 marzo 2023

78

Nuovi casi

3.227

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 27
Provincia di Bat: 2
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 9
Provincia di Lecce: 22
Provincia di Taranto: 7
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: -1
1.656

Persone attualmente positive

72

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.091

Casi totali

13.878.310

Test eseguiti

1.617.751

Persone guarite

9.684

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.955
Provincia di Bat: 136.126
Provincia di Brindisi: 156.015
Provincia di Foggia: 226.354
Provincia di Lecce: 346.982
Provincia di Taranto: 219.097
Residenti fuori regione: 17.173
Provincia in definizione: 5.389

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione