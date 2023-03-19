Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 27
Provincia di Bat: 2
Provincia di Brindisi: 8
Provincia di Foggia: 9
Provincia di Lecce: 22
Provincia di Taranto: 7
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: -1
1.656
Persone attualmente positive
72
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.617.751
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.955
Provincia di Bat: 136.126
Provincia di Brindisi: 156.015
Provincia di Foggia: 226.354
Provincia di Lecce: 346.982
Provincia di Taranto: 219.097
Residenti fuori regione: 17.173
Provincia in definizione: 5.389