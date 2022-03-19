Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.251
Provincia di Bat: 491
Provincia di Brindisi: 644
Provincia di Foggia: 984
Provincia di Lecce: 2.177
Provincia di Taranto: 779
Residenti fuori regione: 47
Provincia in definizione: 19
99.911
Persone attualmente positive
570
Persone ricoverate in area non critica
28
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 270.227
Provincia di Bat: 79.391
Provincia di Brindisi: 76.135
Provincia di Foggia: 127.633
Provincia di Lecce: 157.914
Provincia di Taranto: 110.363
Residenti fuori regione: 5.981
Provincia in definizione: 2.697