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Puglia: 830341 positivi a test corona virus, incremento di 7392 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 marzo 2022

7.392

Nuovi casi

33.982

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.251
Provincia di Bat: 491
Provincia di Brindisi: 644
Provincia di Foggia: 984
Provincia di Lecce: 2.177
Provincia di Taranto: 779
Residenti fuori regione: 47
Provincia in definizione: 19
99.911

Persone attualmente positive

570

Persone ricoverate in area non critica

28

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

830.341

Casi totali

9.283.965

Test eseguiti

722.576

Persone guarite

7.854

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 270.227
Provincia di Bat: 79.391
Provincia di Brindisi: 76.135
Provincia di Foggia: 127.633
Provincia di Lecce: 157.914
Provincia di Taranto: 110.363
Residenti fuori regione: 5.981
Provincia in definizione: 2.697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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