Di seguito un comunicato diffuso da Comunika Attiva:

“Che pasticcio Mrs Peach” è il musical originale, con testo e regia di Alessandro Iacovelli, con cui la Compagnia della Lira, nata nel febbraio 2020 a Casamassima (Bari), sta ottenendo premi, consensi e applausi nei teatri di tutta Italia. Nel 2026, dopo il successo riscosso a Fasano (Br), Polla (Sa), Gorizia e Ascoli Piceno, il musical approderà a Vico sul palco dell’auditorium Lanzetta sabato 21 febbraio, alle ore 20, nell’ambito del Festival del Teatro Popolare del Gargano.

OGNI DOLCE UNA STORIA. Lo spettacolo è ambientato nei primi anni del Novecento a Bibury, un piccolo e tranquillo borgo inglese. La trama si sviluppa attorno a una pasticceria incantata in cui ogni dolce racconta una storia. Le vicende che si susseguono sul palco si intrecciano con momenti di magia e musica. Il sipario si aprirà sul talento eclettico e la capacità di coinvolgere il pubblico di un gruppo ormai collaudatissimo: i differenti personaggi saranno interpretati da Giammarco Volza, Eleonora Capobianco, Sara Mosca, Chiara Falagario e Serena Tomasicchio.

LA COMPAGNIA DELLA LIRA. Fondata a Casamassima, la Compagnia della Lira è una realtà teatrale pugliese composta da giovani artisti specializzati del genere del teatro musicale. Oltra a “Che pasticcio Mrs Peach”, la compagnia ha portato al successo altre produzioni di grande interesse, tra le quali la commedia musicale brillante “A ritmo di un ciak” e “Dejà Vu, metti un po’ di musica tra orecchiette e moussakà”.

IL FESTIVAL. Fino al 15 marzo, per la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano saliranno sul palco 10 compagnie teatrali, artisti e ospiti da sette regioni d’Italia: Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Negli ultimi tre anni, il Festival del Teatro Popolare del Gargano ha accolto quasi 10mila spettatori, La scorsa edizione è stata la più partecipata di sempre, con circa 4000 spettatori. Un risultato che, quest’anno, l’APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun punta a migliorare ulteriormente, soprattutto grazie a una programmazione ancora più qualitativa, grazie alla selezione di alcune tra le migliori compagnie teatrali amatoriali d’Italia. Il Festival, sostenuto dal Comune di Vico del Gargano, col patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, è organizzato da ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, associazione di promozione sociale che quest’anno festeggia 32 anni di attività. Partner della rassegna sono la Pro Loco di Vico del Gargano e la FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.