Il candidato sindaco di quello schieramento sarà, con ogni probabilità, Walter Musillo.

La grande alleanza, così autodefinita, non presenta oggi il suo candidato sindaco. Rispetto al precedente annuncio c’è lo slittamento di un giorno: sarà domani. In un comunicato viene peraltro evidenziato che il candidato sindaco del centrodestra per Taranto è stato scelto.

Nell’altro fronte Rinaldo Melucci, candidato sindaco del centrosinistra, ieri ha presentato i risultati dell’amministrazione comunale da lui presieduta prima dello scioglimento del consiglio comunale risalente a tre mesi fa.

In Puglia, per le amministrative della prossima primavera, saranno cinquanta i Comuni in cui si sceglieranno i nuovi sindaci. Fra questi Martina Franca. Il centrodestra prova a mettere su una coalizione mettendo da parte le liti che hanno determinato due sconfitte consecutive e ieri si è svolto, al riguardo, un confronto pubblico. Il centrosinistra con il movimento 5 stelle dà luogo ad un vertice oggi: si inizia a parlare del profilo del candidato sindaco.