rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Taranto, elezioni comunali: slitta a domani la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Martina Franca: ieri confronto nel centrodestra, oggi incontro della coalizione progressista

19 Febbraio 2022
amministrative elezioni

Il candidato sindaco di quello schieramento sarà,  con ogni probabilità, Walter Musillo.

La grande alleanza, così autodefinita, non presenta oggi il suo candidato sindaco. Rispetto al precedente annuncio c’è lo slittamento di un giorno: sarà domani. In un comunicato viene peraltro evidenziato che il candidato sindaco del centrodestra per Taranto è stato scelto.

Nell’altro fronte Rinaldo Melucci, candidato sindaco del centrosinistra, ieri ha presentato i risultati dell’amministrazione comunale da lui presieduta prima dello scioglimento del consiglio comunale risalente a tre mesi fa.

In Puglia, per le amministrative della prossima primavera, saranno cinquanta i Comuni in cui si sceglieranno i nuovi sindaci. Fra questi Martina Franca. Il centrodestra prova a mettere su una coalizione mettendo da parte le liti che hanno determinato due sconfitte consecutive e ieri si è svolto, al riguardo,  un confronto pubblico.  Il centrosinistra con il movimento 5 stelle dà luogo ad un vertice oggi: si inizia a parlare del profilo del candidato sindaco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione