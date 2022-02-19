Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 febbraio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.145
Provincia di Bat: 342
Provincia di Brindisi: 334
Provincia di Foggia: 765
Provincia di Lecce: 1.104
Provincia di Taranto: 525
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 10
87.931
Persone attualmente positive
725
Persone ricoverate in area non critica
57
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 235.410
Provincia di Bat: 70.302
Provincia di Brindisi: 65.790
Provincia di Foggia: 110.490
Provincia di Lecce: 119.510
Provincia di Taranto: 96.065
Residenti fuori regione: 5.098
Provincia in definizione: 2.340