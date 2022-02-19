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Puglia: 705005 positivi a test corona virus, incremento di 4244 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 febbraio 2022

4.244

Nuovi casi

32.104

Test giornalieri

22

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.145
Provincia di Bat: 342
Provincia di Brindisi: 334
Provincia di Foggia: 765
Provincia di Lecce: 1.104
Provincia di Taranto: 525
Residenti fuori regione: 19
Provincia in definizione: 10
87.931

Persone attualmente positive

725

Persone ricoverate in area non critica

57

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

705.005

Casi totali

8.493.029

Test eseguiti

609.522

Persone guarite

7.552

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 235.410
Provincia di Bat: 70.302
Provincia di Brindisi: 65.790
Provincia di Foggia: 110.490
Provincia di Lecce: 119.510
Provincia di Taranto: 96.065
Residenti fuori regione: 5.098
Provincia in definizione: 2.340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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