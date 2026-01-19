rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Taranto, vertenza Vestas: da oggi sciopero a oltranza L'azienda ha programmato un trasferimento di varie strutture verso la Basilicata "che comporterebbe spostamenti fino a 200 chilometri"

19 Gennaio 2026
Uffici vestas

Di seguito un comunicato diffuso da Fiom Cgil:

La vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori di Vestas Italia, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, è giunta a un punto critico. La decisione della multinazionale di avviare una procedura di trasferimento che comporterebbe spostamenti fino a 200 chilometri ha generato forte preoccupazione tra il personale e nelle organizzazioni sindacali. L’assenza di risposte istituzionali e la mancanza di un confronto costruttivo con l’azienda hanno spinto Fiom-Cgil e Uilm a proclamare uno sciopero ad oltranza.

«A partire da lunedì 19 gennaio – dichiara il segretario generale della Fiom-Cgil Taranto, Francesco Brigati – prenderà avvio lo sciopero ad oltranza delle lavoratrici e dei lavoratori di Vestas Italia, una mobilitazione resa inevitabile dall’assenza totale di risposte da parte dell’azienda».

Brigati sottolinea come, nonostante i ripetuti solleciti, non vi sia stata alcuna interlocuzione con l’azienda e tanto meno rispetto alle sollecitazioni e alla richiesta di incontro inoltrato dal Sindaco di Taranto . «Insieme alla Uilm – prosegue – abbiamo formalizzato una richiesta di incontro urgente alla Task Force regionale per l’occupazione perché riteniamo indispensabile che tutte le istituzioni, dal Comune alla Regione, esercitino pienamente il loro ruolo in una vertenza che riguarda un pezzo fondamentale del tessuto produttivo e sociale del territorio».

Il segretario Fiom lancia un appello diretto: «Chiediamo al sindaco, ai parlamentari del territorio e a tutte le rappresentanze istituzionali di essere presenti domani alla mobilitazione, per sostenere concretamente le lavoratrici e i lavoratori Vestas in questa fase drammatica».

Brigati denuncia ancora una volta la gravità delle scelte aziendali: «È inaccettabile che una multinazionale continui a ragionare esclusivamente in termini di taglio dei costi, ignorando completamente l’impatto sulle persone e sulle loro famiglie. È impensabile pretendere trasferte di 200 chilometri come soluzione organizzativa, senza alcuna considerazione per la vita dei lavoratori».

La Fiom-Cgil ribadisce la richiesta centrale della vertenza: «Per riaprire un confronto vero – conclude Brigati – l’azienda deve sospendere immediatamente la procedura di trasferimento. Solo così sarà possibile avviare una discussione seria sul futuro produttivo e occupazionale del sito di Taranto».


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione