Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 265
Provincia di Bat: 63
Provincia di Brindisi: 106
Provincia di Foggia: 125
Provincia di Lecce: 277
Provincia di Taranto: 121
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 2
17.218
Persone attualmente positive
270
Persone ricoverate in area non critica
12
Persone in terapia intensiva
1.555.075
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 506.534
Provincia di Bat: 133.177
Provincia di Brindisi: 151.253
Provincia di Foggia: 220.532
Provincia di Lecce: 335.262
Provincia di Taranto: 213.026
Residenti fuori regione: 16.582
Provincia in definizione: 5.296