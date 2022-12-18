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Puglia: 1581662 positivi a test corona virus, incremento di 968 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 dicembre 2022

968

Nuovi casi

7.309

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 265
Provincia di Bat: 63
Provincia di Brindisi: 106
Provincia di Foggia: 125
Provincia di Lecce: 277
Provincia di Taranto: 121
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 2
17.218

Persone attualmente positive

270

Persone ricoverate in area non critica

12

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.581.662

Casi totali

13.389.777

Test eseguiti

1.555.075

Persone guarite

9.369

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 506.534
Provincia di Bat: 133.177
Provincia di Brindisi: 151.253
Provincia di Foggia: 220.532
Provincia di Lecce: 335.262
Provincia di Taranto: 213.026
Residenti fuori regione: 16.582
Provincia in definizione: 5.296

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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