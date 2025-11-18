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Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta. Ieri due morti in Friuli-Venezia Giulia Protezione civile, previsioni meteo

18 Novembre 2025
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Travolti dalla furia dell’acqua, dalla frana di fango e detriti, morti ieri a Cormons (Gorizia) una donna di 83 anni e un 32enne.

Tra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati sulla Puglia settentrionale e meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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