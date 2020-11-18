Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 18 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 10.265 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.368 casi positivi: 612 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 158 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 676.224 test.

9.385 sono i pazienti guariti.

27.614 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 38.084, così suddivisi:

14.948 nella Provincia di Bari;

4.221 nella Provincia di Bat;

2.636 nella Provincia di Brindisi;

8.877 nella Provincia di Foggia;

2.863 nella Provincia di Lecce;

4.260 nella Provincia di Taranto;

276 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/k5iJT