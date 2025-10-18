Di seguito il comunicato:

È Carlo Zito, vice segretario cittadino, il candidato martinese per Forza Italia alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, in programma i prossimi 23 e 24 novembre.

33 anni, martinese, Carlo Zito è laureato in ingegneria ambientale al Politecnico di Bari. Sin da ragazzo si è interessato all’attività politica maturando nel tempo ideali liberali, che si identificano pienamente con i valori dell’area moderata di Forza Italia.

Ha iniziato a esercitare la politica attiva nel 2012 in occasione delle amministrative che vedevano l’attuale segretario cittadino, Michele Marraffa candidato alla carica di sindaco, entrando a far parte di Idealista giovani, lista con la quale è stato candidato ed eletto nella consulta giovanile.

Con una presenza sempre più attiva nel movimento Idealista ha promosso e organizzato diverse e importanti iniziative su diversi temi riguardanti oltre alla politica, anche il sociale, la sanità, l’urbanistica, la cultura, approcciandosi per la prima volta alle attività del Consiglio Comunale, a supporto del consigliere Marraffa, maturando grande esperienza sui temi legati alla pubblica amministrazione.

È stato nominato segretario di Idealista nel 2017 e, dopo un sempre più costante interesse verso le attività portate avanti dal Consiglio Comunale, ha deciso di candidarsi alle elezioni amministrative del 2022, risultando il più suffragato della lista. Successivamente il suo naturale passaggio in Forza Italia.

Nel 2025, è stato eletto nel direttivo vice segretario cittadino.

Negli anni è stato tra i primi promotori di diverse iniziative portate avanti da Forza Italia e Idealista: la riqualificazione della biblioteca comunale, l’istituzione dell’Ufficio di Piano; la redazione del nuovo Regolamento Edilizio e le osservazioni per migliorare Pug, quest’ultimi provvedimenti approvati all’unanimità dal Consiglio Comunale.

“Ringrazio per questa importante opportunità l’intero direttivo di Forza Italia e, in particolar modo il segretario cittadino, Michele Marraffa – evidenzia Zito – Ci attende una sfida certamente difficile ma anche assolutamente gratificante, che ci permetterà di mettere in campo gli ideali e le azioni professate da Forza Italia con l’obiettivo di attuare quel cambiamento di rotta nella politica per il nostro territorio, oggi più che mai assolutamente necessario”.

Venerdì prossimo, alle 18.30, nella sala convegni del Park Hotel San Michele avrà luogo la presentazione ufficiale della candidatura di Carlo Zito alle prossime elezioni regionali.