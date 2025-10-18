Il dipartimento della protezione civile della Puglia fa terminare l’allerta alle 2 odierne. Quello nazionale non indica un orario specifico.

Nella notte si sono verificate precipitazioni in zona garganica.

Di seguito:

Per la giornata di Sabato 18 ottobre 2025:

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica

MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

(immagine di home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile )