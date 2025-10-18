Il dipartimento della protezione civile della Puglia fa terminare l’allerta alle 2 odierne. Quello nazionale non indica un orario specifico.
Nella notte si sono verificate precipitazioni in zona garganica.
Di seguito:
Per la giornata di Sabato 18 ottobre 2025:
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:
Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:
Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Puglia: Salento
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Puglia: Salento
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
(immagine di home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile )