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Maltempo, oggi Puglia in allerta temporali: codice arancione per Gargano e Tremiti, fascia adriatica barese e Valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo: il dipartimento regionale indica la cessazione alla notte trascorsa

18 Ottobre 2025
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Il dipartimento della protezione civile della Puglia fa terminare l’allerta alle 2 odierne. Quello nazionale non indica un orario specifico.

Nella notte si sono verificate precipitazioni in zona garganica.

Di seguito:

Per la giornata di Sabato 18 ottobre 2025:
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:
Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica
MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:
Puglia: Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Puglia: Salento
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Puglia: Salento
Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie

(immagine di home page: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile ) 

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