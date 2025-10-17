Di seguito un comunicato diffuso da Lesina Futura:
Dopo l’udienza tenutasi il 15 ottobre, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – a seguito del ricorso presentato dalla Lista Civica “Lesina Futura” nel giugno 2025 – ha disposto l’apertura di un’istruttoria volta a verificare la regolarità delle operazioni elettorali relative alle consultazioni comunali del 25 e 26 maggio 2025 nel Comune di Lesina.
Accogliamo questo sviluppo con doveroso rispetto per le istituzioni e con fiducia nel lavoro degli organi competenti.
In questa fase continueremo a mantenere un atteggiamento sobrio, responsabile e orientato al bene comune.
Lesina Futura continuerà a esserci, con coerenza, serietà e spirito di servizio, al fianco della comunità lesinese.