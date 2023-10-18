Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:
Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2023.
Hanno preso la parola il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Russo.
Il Presidente della Repubblica, dopo aver consegnato le insegne ai Cavalieri del Lavoro e gli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, ha pronunciato un discorso.
Erano presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, rappresentanti del Governo, del Parlamento e del mondo dell’imprenditoria.
In precedenza il Presidente Mattarella aveva consegnato il distintivo d’oro ai Cavalieri del Lavoro che appartengono all’Ordine da 25 anni.
CAVALIERE DEL LAVORO
MARIELLA AMORETTI
Industria armatoriale
Emilia-Romagna
È amministratore delegato del Gruppo di famiglia Amoretti Armatori, attivo nel trasporto marittimo di prodotti petrolchimici con 5 milioni di tonnellate movimentate ogni anno. Ha sviluppato del 60% la capacità di tonnellaggio della flotta e del 10% il fatturato verso l’estero. Opera nel Mediterraneo e nel Nord Europa con 11 navi. 440 i dipendenti, di cui 400 marittimi.
ALFIERE DEL LAVORO
Giulia SARTELLI
Liceo “Leopardi” – Macerata
Media della carriera scolastica: 9,98
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Bologna
CAVALIERE DEL LAVORO
MARIO BIASUTTI
Industria pelletteria
Friuli Venezia Giulia
È fondatore di Mabi International, nata come laboratorio artigianale, tra i principali produttori italiani di pelletteria di alta gamma. Realizza ogni anno 150.000 borse e 300.000 articoli in pelle. Tre gli stabilimenti in Italia. 97% l’export. 300 i dipendenti. È fondatore e presidente di MB Investimenti, incubatore di impresa con iniziative nei settori immobiliare, manifatturiero e ricettivo.
ALFIERE DEL LAVORO
Katharina STIEGER
Liceo Scientifico “Einstein” – Bolzano
Media: 9,91
Facoltà scelta: Medicina, Università Ludwig Maximilian di Monaco
CAVALIERE DEL LAVORO
ROSA MARIA LUISA CASSATA
Industria chimica
Lombardia
È amministratore delegato di Nuncas, azienda di famiglia attiva nella creazione, produzione e vendita di prodotti per la detergenza e la profumazione della casa. Ha sviluppato la produzione da 3 a 15 milioni di unità l’anno con oltre 200 referenze. Due gli stabilimenti in Lombardia. Ha aumentato i dipendenti da 15 a 80, di cui il 10% impiegato in ricerca e sviluppo.
ALFIERE DEL LAVORO
Rosa LEGRAMANDI
Istituto Superiore “Don Milani” – Bergamo
Media: 9,90
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Milano
CAVALIERE DEL LAVORO
MARIA GRAZIA CASSETTI
Artigianato, orafo
Toscana
È amministratore delegato di Cassetti Gioielli, fondata dal padre come laboratorio di argenteria e da lei sviluppata in una catena di gioiellerie in Toscana. Ha affiancato alla produzione e vendita di creazioni a marchio proprio, rigorosamente rifinite a mano, la commercializzazione di brand di alta orologeria e di gioielleria internazionale. Con un laboratorio e 6 boutique, occupa 25 dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Maria CANTILLO
Liceo Classico “Tasso” – Salerno
Media: 9,93
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Bologna
CAVALIERE DEL LAVORO
GREGORIO CHIORINO
Industria metalmeccanica
Piemonte
È presidente e amministratore delegato di Chiorino, fondata dal nonno come conceria per produrre cinghie di trasmissione, oggi tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di nastri trasportatori per l’automazione industriale. Ha sviluppato l’export dal 30 all’80%. Due gli stabilimenti a Biella, uno negli Stati Uniti e 19 le filiali estere. Ha aumentato i dipendenti da 136 a 1.030 unità.
ALFIERE DEL LAVORO
Marco SOLESIO
Liceo “Avogadro” – Biella
Media: 9,83
Facoltà scelta: Matematica, Università degli Studi di Trento
CAVALIERE DEL LAVORO
GIOVANNI CLEMENTONI
Industria giocattoli
Marche
È amministratore delegato di Clementoni, azienda di famiglia produttrice di giochi educativi e giocattoli. Ha sviluppato l’export dal 30 al 70%. Commercializza ogni anno 28 milioni di unità distribuite in 80 paesi. Opera con uno stabilimento a Recanati. Ha aumentato i dipendenti da 240 a 600, di cui 80 ricercatori.
ALFIERE DEL LAVORO
Michele BERTOLI
Liceo Scientifico “Marinelli” – Udine
Media: 9,98
Facoltà scelta: Informatica, Università di Udine – Di Toppo Wassermann Scuola Superiore Universitaria di Udine
CAVALIERE DEL LAVORO
CRISTINA CROTTI
Industria energia
Lombardia
È presidente di Enercom, gruppo di famiglia attivo con 6 società nella produzione di energie rinnovabili, nella vendita e distribuzione di luce e gas e nella realizzazione di sistemi di efficientamento energetico. Ha sviluppato i Comuni serviti da 76 a 166 e le utenze da 100 mila e 185 mila. Cinque le centrali idroelettriche a Bergamo e 35 i punti vendita in Nord Italia. Ha aumentato i dipendenti da 105 a 305 unità.
ALFIERE DEL LAVORO
Beatrice GRAMEGNA
Liceo “Cassini” – Imperia
Media: 10
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Pavia
CAVALIERE DEL LAVORO
ROBERTO DANESI
Industria alimentare
Lazio
È presidente di Danesi Caffè, azienda di famiglia attiva nell’importazione, torrefazione ed esportazione di caffè a marchio proprio. Ne ha sviluppato l’export dal 40 all’80% e la capacità produttiva da 10 a 20 tonnellate di caffè torrefatto al giorno. È presente sul mercato con 5 linee di prodotto. 40 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Antonio IANNARELLI
Istituto Omnicomprensivo “Giordano” – Isernia
Media: 10
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
CAVALIERE DEL LAVORO
ARMANDO DE NIGRIS
Industria alimentare
Campania
È presidente del Gruppo De Nigris, azienda di famiglia leader nella produzione di aceto e di aceto balsamico di Modena I.G.P. Ha sviluppato la capacità produttiva da 8 a 35 milioni di litri e i dipendenti da 80 a 280 unità. Con 4 stabilimenti in Italia è presente in oltre 50 paesi con un export dell’85%.
ALFIERE DEL LAVORO
Samuele MIGNOGNA
Istituto di Istruzione Superiore “Pagano” – Campobasso
Media: 9,93
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
CAVALIERE DEL LAVORO
STEFANO DOMENICALI
Industria automobili di lusso
Estero
È dal 2021 presidente e amministratore delegato di Formula 1, società che detiene il marchio e i diritti commerciali dei Gran Premi del Campionato Mondiale di Formula 1. In due anni ne ha guidato una crescita dei ricavi di oltre il 20% e sviluppato gli investimenti in tecnologia del 30%. Oltre 2 miliardi di spettatori il pubblico globale. Ha aumentato i dipendenti da 615 a 677.
ALFIERE DEL LAVORO
Mariagrazia RAZZANO
Liceo Scientifico “Cortese” – Caserta
Media: 9,95
Facoltà scelta: Ingegneria Aerospaziale, Università “Federico II”, Napoli
CAVALIERE DEL LAVORO
MARCO GALLIANI
Industria metallurgica
Emilia – Romagna
È presidente di Profilati, capogruppo di famiglia attiva con 8 società nell’estrusione di alluminio, rame e argento e nel design di sistemi in alluminio per porte e finestre. Ha sviluppato la produzione da 20 mila a 40 mila tonnellate di laminati e profilati e depositato 21 brevetti. Quattro gli stabilimenti in Italia. 30% l’export. Ha aumentato i dipendenti da 200 a 380 unità.
ALFIERE DEL LAVORO
Anna TOSO
Istituto di Istruzione Superiore “Minghetti” – Verona
Media: 9,94
Facoltà scelta: Liberal Arts & Sciences: Global Challenges, Leiden University College – L’Aia
CAVALIERE DEL LAVORO
ENRICO GRASSI
Industria meccatronica
Emilia – Romagna
È presidente di E80 Group, da lui fondata come impresa di cablaggio elettrico e oggi attiva nella meccatronica con la progettazione, produzione e messa in opera di logistica automatizzata per stabilimenti industriali. Ha installato 2.700 sistemi robotizzati in circa 400 stabilimenti nel mondo e realizzato oltre 50 magazzini automatici. 90% l’export. 30 i brevetti. 1.250 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Emanuele Giuseppe CAPRI
Istituto Paritario “Bonifacio VIII” – Frosinone
Media: 10
Facoltà scelta: Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino
CAVALIERE DEL LAVORO
PIERLUCA IMPRONTA
Terziario, assicurazioni
Lazio
È presidente e amministratore delegato di MAG, capogruppo di famiglia attiva nel brokeraggio assicurativo per aziende, associazioni e enti pubblici. Ne ha sviluppato la presenza in nuovi rami, ampliando l’iniziale specializzazione nei rischi armatoriali e aeronautici. Ogni anno intermedia in Italia oltre 330 milioni di premi. Ha aumentato le sedi da 4 a 23 e i dipendenti da 25 a 245.
ALFIERE DEL LAVORO
Lorenzo CITTERIO
Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Tiziano” – Belluno
Media: 9,98
Facoltà scelta: Matematica, Università “La Sapienza”, Roma
CAVALIERE DEL LAVORO
GIOVANNI LAVIOSA
Industria chimica
Toscana
È presidente di Laviosa Chimica Mineraria, azienda di famiglia tra i leader mondiali nell’estrazione, lavorazione e vendita di prodotti a base di bentonite. Ha sviluppato la capacità estrattiva da 150 mila a 410 mila tonnellate, la capacità produttiva da 140 mila a 435 mila tonnellate e l’export dal 27 al 57%. 11 gli stabilimenti, di cui 2 in Italia, e 9 le miniere tra Europa e Asia. 410 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Federica VENTURELLI
Liceo Scientifico “Aselli” – Cremona
Media: 9,89
Facoltà scelta: Farmacia, Università di Brescia, Collegio Universitario “Luigi Lucchini”
CAVALIERE DEL LAVORO
PIERNICOLA LEONE DE CASTRIS
Agricolo, vitivinicolo
Puglia
È amministratore delegato dell’Antica Azienda Vitivinicola di famiglia Leone de Castris, fondata nel 1665 nel leccese. Ha sviluppato l’export dal 35 al 50% e ampliato la produzione con nuove etichette da vitigni DOC pugliesi e, primo in Italia, con 2 nuove etichette di spumante Metodo Classico da uve Negroamaro. 200 gli ettari di terreni vitati. Oltre 2 milioni le bottiglie prodotte ogni anno. 90 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Alessio Giuseppe CORVAIA
Istituto di Istruzione Superiore “Majorana – Cascino” – Enna
Media: 10
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Catania
CAVALIERE DEL LAVORO
ARNALDO MANINI
Industria edilizia
Umbria
È presidente e amministratore delegato di Manini Prefabbricati, da lui fondata come piccola impresa per la produzione di travetti in cemento e oggi specializzata nella realizzazione di strutture prefabbricate e di sistemi di rilevazione delle anomalie statiche e dinamiche di edifici prefabbricati. Con una crescita annua di oltre il 14%, opera con 4 stabilimenti in Italia. 12 i brevetti. 300 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Lucrezia VALGIMIGLI
Istituto “Sacro Cuore di Gesù” – Siena
Media: 9,98
Facoltà scelta: Ingegneria Biomedica, Università di Firenze
CAVALIERE DEL LAVORO
AVERARDO ORTA
Terziario, sanità privata
Emilia – Romagna
È alla guida di un gruppo di famiglia con 5 strutture sanitarie per l’assistenza di pazienti con disturbi della coscienza e neurologici. Con 597 posti letto e 600 dipendenti, eroga ogni anno oltre 193.000 giornate di degenza. È inoltre fondatore e amministratore delegato del Consorzio Ospedaliero Colibrì, per il supporto amministrativo e tecnico a 23 strutture sociosanitarie sul territorio regionale.
ALFIERE DEL LAVORO
Alessandro BURZACCHINI
Liceo “Rambaldi – Valeriani – Da Imola” – Bologna
Media: 9,88
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Bologna, Collegio Superiore dell’Università di Bologna
CAVALIERE DEL LAVORO
FABRIZIO PARODI
Industria trasporti e logistica
Liguria
È presidente e amministratore delegato di Interglobo, azienda di famiglia attiva nei trasporti multimodali e nella logistica. Ne ha sviluppato l’internazionalizzazione con l’apertura di 35 sedi e piattaforme logistiche all’estero e i volumi trasportati via mare da 20 mila a 200 mila containers l’anno. 65% l’export. Ha aumentato i dipendenti da 40 a 475 unità.
ALFIERE DEL LAVORO
Luigia Maria SEMINO
Liceo “Peano” – Alessandria
Media: 9,95
Facoltà scelta: Giurisprudenza, Università di Genova, IANUA Scuola Superiore dell’Università di Genova
CAVALIERE DEL LAVORO
MARIO ALBERTO PEDRANZINI
Credito, banche
Lombardia
È direttore generale e consigliere delegato di Banca Popolare di Sondrio, tra le prime banche popolari sorte in Italia sul modello del credito cooperativo. Ha sviluppato la presenza sul territorio da 107 a 500 sportelli e la raccolta diretta e indiretta da 8 a 83 miliardi di euro. Ha aumentato i finanziamenti da 2,5 a 33 miliardi di euro, di cui oltre il 90% all’economia reale. 3.470 dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Giuseppe DI FAZIO
Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti – De Libero” – Latina
Media: 9,92
Facoltà scelta: Ingegneria Informatica, Università “La Sapienza”, Roma
CAVALIERE DEL LAVORO
CARLO PESENTI
Terziario, servizi finanziari
Lombardia
È consigliere delegato di Italmobiliare, holding di famiglia di partecipazioni industriali. Nel 2017, dopo la cessione di Italcementi, diversifica il portafoglio di Italmobiliare e acquisisce partecipazioni stabili in aziende manifatturiere, in cui è presente come amministratore. In soli 5 anni Italmobiliare raddoppia il capitale e crea oltre 2.700 posti di lavoro nelle partecipate, su complessivi 5.800.
ALFIERE DEL LAVORO
Veronica CAPONE
Liceo Scientifico “De Giorgi” – Lecce
Media: 10
Facoltà scelta: Economics Management and Computer Science, Università “Luigi Bocconi”, Milano
CAVALIERE DEL LAVORO
MASSIMO RENDA
Industria alimentare
Campania
È presidente di Caffè Borbone, da lui fondata come piccola ditta per la gestione di distributori automatici di caffè e oggi tra i principali produttori di caffè monoporzionato in Italia con oltre 2 miliardi di unità l’anno. Tra il 2010 e il 2018 registra una crescita del fatturato annuo di circa il 30%. Opera con uno stabilimento a Caivano. Occupa 260 dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Ludovica PANTUSA
Liceo Scientifico “Fermi” – Cosenza
Media: 10
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Catanzaro
CAVALIERE DEL LAVORO
IOLANDA RIOLO
Commercio, automobili
Sicilia
È presidente del Gruppo Riolo, fondato dal padre come salone automobilistico e oggi attivo in Sicilia con 4 concessionarie di prestigiosi marchi. Ne ha guidato la crescita con l’acquisizione di mandati e con l’ampliamento degli spazi espositivi e delle officine da 1.800 a 30 mila metri quadrati. Ha sviluppato da 300 a 5.000 le auto commercializzate ogni anno e i dipendenti da 30 a 270.
ALFIERE DEL LAVORO
Antonietta Anita CACIOPPO
Istituto di Istruzione Superiore “Fazello” – Agrigento
Media: 10
Facoltà scelta: Lettere Classiche, Università di Palermo
CAVALIERE DEL LAVORO
STEFANIA TRIVA
Industria dispositivi medici
Lombardia
È presidente e amministratore delegato di Copan Italia, azienda di famiglia leader nella produzione di tamponi per la batteriologia e di sistemi di prelievo e conservazione per la biologia molecolare. Ha depositato 23 brevetti su 40. Con 5 stabilimenti, di cui uno in Italia, produce 1 miliardo di tamponi floccati l’anno con il 70% del mercato mondiale. 90% l’export. Ha aumentato i dipendenti da 445 a 1.480.
ALFIERE DEL LAVORO
Giada BELLELLI
Liceo Scientifico “Fanti” – Modena
Media: 9,93
Facoltà scelta: Medicina e Ingegneria Biomedica, Humanitas University di Milano e Politecnico di Milano
CAVALIERE DEL LAVORO
FRANCESCO PAOLO VALENTINI
Agricolo, vitivinicolo
Abruzzo
È amministratore dell’azienda agricola di famiglia Valentini, attiva nel pescarese dal 1650 nella produzione di qualità di vino, olio e grano. Ne ha ampliato la superficie da 185 a 300 ettari, di cui 70 vitati, e ha sviluppato la filiera olivicola con un innovativo frantoio di 800 metri quadrati. Orientato all’eccellenza, ha una produzione annuale non superiore alle 50 mila bottiglie. 15 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Francesca DI SABATINO
Liceo Scientifico “Einstein” – Teramo
Media: 9,93
Facoltà scelta: Medicina e Chirurgia, Università di Pavia
CAVALIERE DEL LAVORO
BRUNO VIANELLO
Industria elettromeccanica
Veneto
È presidente e amministratore delegato di Texa, da lui fondata per produrre strumenti di diagnostica elettronica per autovetture e oggi tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di dispositivi per la diagnosi da remoto di veicoli, imbarcazioni e analizzatori di gas di scarico. Con uno stabilimento in Italia e 9 filiali estere ha un export del 75%. 102 i brevetti. 950 i dipendenti.
ALFIERE DEL LAVORO
Emanuele VITA
Liceo Scientifico “Leo” – Brindisi
Media: 10
Facoltà scelta: Ingegneria Elettronica e Tecnologie Internet, Politecnico di Bari, Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali