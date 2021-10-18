Italia: affluenza 43,94 per cento (primo turno: 52,67 per cento)
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|% ore 15
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
% ore 23
|
% ore 15
|
1° turno
|PUGLIA
|5 su 5
|10,62
|28,71
|40,10
|53,90
|63,90
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|% ore 15
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
% ore 23
|
% ore 15
|
1° turno
|BARI
|2 su 2
|11,96
|31,76
|44,94
|58,97
|64,79
|NOICATTARO
|10,72
|30,98
|43,43
|57,88
|66,64
|RUVO DI PUGLIA
|13,20
|32,54
|46,43
|60,05
|62,95
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|% ore 15
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
% ore 23
|
% ore 15
|
1° turno
|FOGGIA
|1 su 1
|9,19
|24,60
|34,54
|48,23
|59,44
|CERIGNOLA
|9,19
|24,60
|34,54
|48,23
|59,44
|Comuni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|% ore 15
|1° turno
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
% ore 23
|
% ore 15
|
1° turno
|TARANTO
|2 su 2
|10,78
|29,93
|41,09
|54,77
|67,50
|GINOSA
|10,19
|28,90
|41,05
|55,25
|63,98
|MASSAFRA
|11,21
|30,68
|41,12
|54,43
|70,02