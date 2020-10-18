Di Francesco Santoro:
Dieci guariti e «40 attualmente positivi» al Coronavirus a Locorotondo, 14mila anime nel cuore della Valle d’Itria. A comunicarlo è il sindaco Antonio Bufano. «Tre sono gli ospedalizzati (di cui 2 già dimessi e tornati a casa) mentre un solo paziente è stato spostato da ricovero ordinario a reparto post-Covid- precisa il primo cittadino-. In questo momento così delicato vi prego», esorta la popolazione, «non solo di continuare a seguire le regole fondamentali che conoscete benissimo».
Il capo del governo locale parla di criticità in relazione alla comunicazione dei dati sulla diffusione della pandemia in Puglia: «Da quando mi sono insediato ho puntualmente informato, dati alla mano, tutta la cittadinanza su quanto accadeva. Dico dati alla mano, perché utilizzo solo ed esclusivamente fonti ufficiali nonostante, e ve lo garantisco, continuino ad esserci falle comunicative importanti tra la Regione ed i Comuni pugliesi in merito ai numeri dell’emergenza. Nelle prossime ore, come già sapete, sarà emanato un ulteriore Dpcm ancora più restrittivo di quello vigente, poiché la curva dei contagi continua a crescere in maniera esponenziale: ci aspettano mesi duri, ma con lo spirito di responsabilità di tutti, supereremo anche questo difficile momento».