Di Francesco Santoro:

Dieci guariti e «40 attualmente positivi» al Coronavirus a Locorotondo, 14mila anime nel cuore della Valle d’Itria. A comunicarlo è il sindaco Antonio Bufano. «Tre sono gli ospedalizzati (di cui 2 già dimessi e tornati a casa) mentre un solo paziente è stato spostato da ricovero ordinario a reparto post-Covid- precisa il primo cittadino-. In questo momento così delicato vi prego», esorta la popolazione, «non solo di continuare a seguire le regole fondamentali che conoscete benissimo».