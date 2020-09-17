È l’ultimo giorno di campagna referendaria (consultazione riguardante l’ipotesi di taglio del numero di parlamentari) e di campagna elettorale. In Italia si vota per le elezioni amministrative in oltre mille Comuni fra cui 49 pugliesi e perle elezioni in sette Regioni fra cui la Puglia.

L’appuntamento finale inedito è quello costituito dal comizio di Michele Emiliano alle 20,30 nell’enorme parcheggio dello stadio San Nicola di Bari: un comizio drive in con la possibilità, appunto, di rimanere in macchina. La coalizione di centrosinistra deve peraltro fare i conti con le candidature di due considerati “impresentabili” dalla commissione parlamentare antimafia che ieri ha diffuso l’elenco di 13 fra Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Il terzo pugliese è in Fiamma tricolore. Emiliano ha detto ai due della sua coalizione di sospendere immediatamente la campagna elettorale.

I candidati alla presidenza della Regione Puglia, governatore a parte, sono Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria, Mario Conca, Andrea D’Agosto, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia e Ivan Scalfarotto e tengono oggi, ovviamente, le chiusure delle rispettive campagne elettorali.

Alcuni altri appuntamenti: alle 16 Teresa Bellanova a Martina Franca per Antonella Scialpi e Vincenzo Angelini (Italia Viva) e, sempre a Martina Franca in piazza XX Settembre, comizio di chiusura di Michele Marraffa (Forza Italia). Anna Sgobbio (Pd) a Crispiano in piazza Madonna della Neve: ore 18,30.

Di seguito un comunicato diffuso da Elena Gentile:

“È necessario ripensare i tempi di vita e lavoro delle città, per renderle sempre più accessibili a chi sceglie di mettere al mondo un bambino, di vivere la più bella esperienza che si possa vivere. Di bambini si parla poco, penso che la prossima legislatura debba avere in cima alla sua agenda politica questo tema: bambini e adolescenti. La cifra della qualità di un governo si misura dalla qualità di queste politiche. Questo sarà il mio personale impegno per la nostra comunità”.

Con un focus sulle politiche del welfare e della scuola, Elena Gentile, candidata con il Pd al consiglio regionale pugliese nelle circoscrizioni di Bari e Lecce, ha presentato il suo programma questa mattina alla Fiera del Levante di Bari, con il candidato presidente Michele Emiliano e il senatore Francesco Verducci, primo firmatario degli emendamenti per la stabilizzazione dei precari della scuola.

“Nella mia precedente esperienza amministrativa ho avuto la fortuna di fare rimbalzare anche nelle aule del parlamento europeo il tema della necessità di creare strumenti, occasioni, opportunità per conciliare i tanti tempi di vita e lavoro delle donne- ha detto Elena Gentile -Penso dunque al tema della promozione di mille altre strutture che accolgano i bambini, penso agli asili nido che non siano parcheggi, ma luoghi di formazione dove si preparano i nostri bimbi a un futuro che non può essere quello che oggi noi intercettiamo dall’opinione pubblica e da situazioni drammatiche”. Un dato: “Tutti quei ragazzi che oggi manifestano odio, intolleranza, razzismo, omofobia, sono stati bambini che non hanno frequentato gli asili nido. Ecco la chiave di lettura di un impegno che io riproporrò e solleciterò al presidente Emiliano – ha assicurato – e cioè concentrarsi sempre di più su questo obiettivo: servizi di qualità ma anche buona occupazione. Le ragazze pugliesi, laureate in scienze della formazione e dell’educazione che avevano tutt’altro destino, quello appunto dell’emigrazione o di un lavoro che non era quello ambito, proprio grazie all’apertura di asili nido, hanno trovato un’occasione importante per costruire il proprio progetto di vita lì dove avevano scelto di vivere”.

E ancora, oltre agli asili nido, “il tema della scuola, del tempo pieno, della vita vissuta dentro i luoghi della conoscenza e del sapere. C’è una comunità importante – ha aggiunto – che ci chiede di avviare una iniziativa regionale che favorisca il tempo pieno, la mensa scolastica, che dia la possibilità ai genitori di offrire ai propri figli una occasione importante per riconoscere le differenze. Si cresce meglio, si diventa adulti consapevoli se si ha la possibilità sin da bambini di intrecciare la propria cultura con quella degli altri. Insomma, utilizziamo gli spazi pubblici della scuola, utilizziamo gli spazi messi a disposizione anche da altre istituzioni, come gli oratori, facciamo in modo che il prossimo programma di diritti a scuola possa anche, oltre alle materie curricolari, interessare la vita di questi nostri bambini, ma soprattutto il loro futuro”.

E i fondi ci sono: “Ormai ci siamo, il programma Garanzia Giovani, che io ho accompagnato in commissione Lavoro, welfare e politiche sociali, ormai sta per partire. Abbiamo una importante copertura finanziaria su progetti innovativi, importanti, che toccano la vita quotidiana delle persone, delle donne, dei papà, di chi ogni giorno affronta il disagio di un modello di società disorganizzato”.

È un sostegno forte arriva dal senatore Verducci: “Io sono qui a testimoniare il valore della candidatura di Elena Gentile, perché conosco il suo valore personale e politico. So quanto Elena con la sua progettualità, con la sua determinazione ha fatto per il Welfare, la protezione sociale, l’emancipazione in questa regione- ha affermato Verducci – So quanto ha fatto negli anni da parlamentare europea, so quanto potrà fare all’interno della prossima assemblea legislativa della Puglia. Quindi il mio sostegno fortissimo, il mio appello accorato e a votare, assieme a Michele Emiliano, Elena Gentile che sarà testimonial di un impegno per la scuola pubblica, per l’istruzione, per la formazione di eccellenza, in un mondo in cui la rivoluzione tecnologica incessante, l’intelligenza artificiale, obbligano un ragazzo, per potercela fare, a studiare”.

Michele Emiliano, dedicando la giornata “al lavoro che stiamo facendo per far ricominciare l’attività scolastica, ha formulato un appello “a tutto il mondo della scuola affinchè – ha detto il candidato presidente- guardi a questa sfida con serenità e consapevolezza di dover rispettare le regole”. Ha quindi ribadito l’importanza della candidatura di Elena Gentile: “Una candidatura al mio fianco e al fianco dell’elettorato della sinistra, forte dei valori che tutta la vita di Elena esprime dal punto di vista professionale e politico. Noi competiamo in questa campagna elettorale anche in nome della scuola pubblica, anche di quelle paritarie che ci danno una mano nella gestione di tante situazioni difficili, dovremo far fronte anche alle difficoltà di questo settore con equilibrio. E l’insieme di queste attività deve culminare con l’inizio dell’anno scolastico, il 24 settembre. Spero di poter dare in quella data tutto il mio supporto e la vicinanza al mondo della scuola, in particolare a quei dirigenti scolastici che dovranno prendere decisioni difficilissime”.