Di seguito la comunicazione della Regione Puglia:
Oggi la Giunta regionale si è riunita per l’approvazione della delibera con la quale è stato nominato nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria brindisina l’avv. Stefano Rossi.
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