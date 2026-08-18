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17 Agosto 2026
Palermo-Lecce 2-0 Calcio, Coppa Italia

Stefano Rossi nuovo direttore generale dell’Asl Brindisi Giunta regionale

18 Agosto 2026
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Di seguito la comunicazione della Regione Puglia:

Oggi la Giunta regionale si è riunita per l’approvazione della delibera con la quale è stato nominato nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria brindisina l’avv. Stefano Rossi.

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