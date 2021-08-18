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Puglia: 260308 positivi a test corona virus, incremento di 358 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

18 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 18 agosto 2021

358

Nuovi casi

14.554

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 92
Provincia di Bat: 104
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 92
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -3
4.321

Persone attualmente positive

140

Persone ricoverate in area non critica

23

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

260.308

Casi totali

3.113.265

Test eseguiti

249.301

Persone guarite

6.686

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.677
Provincia di Bat: 26.709
Provincia di Brindisi: 20.572
Provincia di Foggia: 46.003
Provincia di Lecce: 28.838
Provincia di Taranto: 40.151
Residenti fuori regione: 923
Provincia in definizione: 435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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