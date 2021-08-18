Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 18 agosto 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 92
Provincia di Bat: 104
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 22
Provincia di Lecce: 92
Provincia di Taranto: 18
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -3
4.321
Persone attualmente positive
140
Persone ricoverate in area non critica
23
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 96.677
Provincia di Bat: 26.709
Provincia di Brindisi: 20.572
Provincia di Foggia: 46.003
Provincia di Lecce: 28.838
Provincia di Taranto: 40.151
Residenti fuori regione: 923
Provincia in definizione: 435