L’immagine, tratta da schema del dipartimento della protezione civile della Puglia, si riferisce al’ora delle temperature massime in Puglia. In fucsia le località quelle più alte e, si osserva, sono essenzialmente nel foggiano, Loconia nella Bat e alcune nel tarantino. Stornarella con 41,9 gradi ha fatto registrare la temperatura maggiore nella regione oggi.

Ieri a San Paolo di Civititate, sempre in provincia di Foggia, erano stati toccati i 42,7 gradi.

Città campione: oggi Bari è in allerta arancione per le ondate di calore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Domani sarà in codice rosso.