San Giorgio Ionico che in giornata aveva sfiorato i 43 gradi ha fatto registrare all’una di notte 31,8 gradi. Un po’ovunque in Puglia, dal foggiano al leccese, mezzanotte è stata a trenta gradi e perfino Martina Franca, non certo la località più calda della regione, ha sfiorato i trenta: 29,3 gradi alle due e un quarto secondo la rilevazione diffusa dalla protezione civile della Puglia. Oggi Bari è fra le 20 città campione con il bollino rosso. Domani Caronte toccherà, secondo le sue previsioni, il suo picco in Italia con 23 città in codice rosso.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)