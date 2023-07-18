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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

San Giorgio Ionico 31,8 gradi. Perfino Martina Franca nella notte ha sfiorato i trenta, toccati in molte località. Bari codice arancione, domani rosso Puglia, caldo: bollettino ondate di calore, mercoledì il picco con 23 città campione al livello massimo di allerta

18 Luglio 2023
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San Giorgio Ionico che in giornata aveva sfiorato i 43 gradi ha fatto registrare all’una di notte 31,8 gradi. Un po’ovunque in Puglia, dal foggiano al leccese, mezzanotte è stata a trenta gradi e perfino Martina Franca, non certo la località più calda della regione, ha sfiorato i trenta: 29,3 gradi alle due e un quarto secondo la rilevazione diffusa dalla protezione civile della Puglia. Oggi Bari è fra le 20 città campione con il bollino rosso. Domani Caronte toccherà, secondo le sue previsioni, il suo picco in Italia con 23 città in codice rosso.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 17/07/2023 18/07/2023 19/07/2023
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello2 Livello2 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello1
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello2 Livello2 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello2 Livello2 Livello3
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello3 Livello3 Livello3
.MILANO Livello1 Livello2 Livello2
.NAPOLI Livello2 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello2 Livello2
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello2 Livello2 Livello3
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello2 Livello3 Livello3
.VERONA Livello2 Livello3 Livello3
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 

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