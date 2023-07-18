Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato le modalità per accesso e erogazione del contributo economico inerente la promozione e valorizzazione della tradizione ceramistica pugliese.

Si punta a sostenere la tutela della ceramica d’Apulia, “ una delle principali risorse artistiche e identitarie della Puglia e espressione artigianale, unica al mondo, che rappresenta parte fondamentale del brand Puglia in ambito turistico commerciale e culturale”.

Gli interventi da patrocinare mirano anche al rafforzamento del marketing territoriale attraverso manifestazioni condotte in rete di Municipi.

Ai Comuni di Cutrofiano(LE), Grottaglie(TA) e Laterza(TA) ultimamente si sono aggiunti i Comuni di Rutigliano(BA), San Pietro in Lama(LE) e Terlizzi(BA), quali zone di affermata produzione ceramica ai sensi della Legge n.188/90, e in seguito a delibera favorevole del Consiglio nazionale ceramico istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La dotazione economica pari a 150 mila euro(120 mila da liquidare ad attività realizzate e 30 mila da trasferire al soggetto capofila dei Comuni per campagna pubblicitaria) per ciascun esercizio finanziario del triennio 2023-2025.

Dalla riunione, tenutasi nell’Assessorato regionale al Commercio Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, con i 6 Comuni interessati è emersa, tra l’altro, la necessità di massimizzare l’efficacia dell’intervento complessivo previsto dallo stanziamento delle risorse( da liquidare equamente tra i 6 Comuni) tramite la messa in opera di una campagna di comunicazione unitaria che sarà gestita dal Comune di Grottaglie, individuato quale soggetto istituzionale capofila.

Gli eventi da realizzare possono essere articolati in mostre, laboratori, visite guidate, concorsi, festival, sviluppo dell’attrattività dei luoghi e del turismo di qualità, rilancio delle produzioni altamente qualificate, eccetera.

I programmi ritenuti validi dovranno essere concretizzati entro il 15 ottobre di ciascun anno.